Elaboran un plan municipal de políticas para mayores

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó está elaborando un plan municipal de políticas dirigidas a las personas mayores. Esta es una de las iniciativas que se enmarcan dentro del proyecto de Ciudades Amigas de las Personas Mayores, un reconocimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se obtuvo en marzo del 2017.

El concejal de Servicios Sociales y primer teniente de alcalde, Antoni Llorente, ha señalado que el objetivo del plan es “coordinar y dar cohesión a todas las acciones que se realizan en este ámbito”, entre las que destacan “garantizar un espacio integrador y accesible, lo que no solo beneficia a los mayores sino al conjunto de la población”, fomentar “el envejecimiento activo y la participación” y “mejorar su calidad de vida, su seguridad y los recursos que tienen a su disposición”. El plan municipal está actualmente en la fase de diagnóstico y los días 14, 15 y 21 de noviembre se ha convocado a cinco grupos focales que forman parte de este proceso participativo: tres formados por personas mayores con distintas realidades (que vivan solos o no, en diferentes zonas de la ciudad, con situaciones económicas variadas…), uno por profesionales (técnicos del Ayuntamiento y entidades relacionadas con este ámbito, ONG, médicos, podólogos, farmacéuticos…) y otro por cuidadores profesionales y no profesionales.

La intención es “tener cuantos más puntos de vista mejor para detectar todas las necesidades existentes y plantear soluciones”, ha señalado Llorente. Entre las cuestiones a tratar están el uso del espacio público, el transporte, la vivienda, la inclusión social, la comunicación o el uso de los servicios sociales, entre otros. El proceso también se abrirá a los partidos políticos con representación municipal y a los vecinos y vecinas en general, para que también puedan realizar sus propuestas y aportaciones.