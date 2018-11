Sortean en Segorbe una cesta de Navidad valorada en 233.000 euros

Un empresario de Castellón ha decidido sortear una cesta de Navidad valorada en más de 233.000 euros libres de impuestos y que incluye, entre otras cosas, un crucero de lujo, un Mercedes Clase A y 48.000 euros en lingotes de oro.



El promotor de la iniciativa, Javier Piquer, ha explicado que en un principio pensó en sortear un crucero de lujo, aunque empezó a añadir regalos hasta lograr una cesta valorada en 233.000 euros libre de impuestos ya que "quería que el agraciado o agraciada no tuviera que pagar nada".



Una furgoneta Volkswagen California, un coche Mercedes Clase A, una moto KTM, un dron, dos kayaks, cinco jamones Joselito, ginebras, vinos, conservas de primeras marcas, un crucero de lujo para cuatro personas por las Islas Baleares valorado en 50.000 euros y un viaje a Tailandia, 400 décimos de lotería de Navidad o 48.000 euros en lingotes de oro, son los productos estrellas de esta cesta.



"Hemos preferido poner lo mejor y la gente nos felicita porque son muy buenas marcas" ha confesado Javier Piquer, quien ha añadido que "la persona que gane solamente tiene que preocuparse de dónde y con quién disfrutar los regalos".



El premio deber coincidir con el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional "si no coincide con el primero, será el segundo y si no, el tercero, cualquiera que compre una papeleta tiene tres oportunidades. Alguien se lo lleva seguro", ha indicado Piquer.



"En esta zona de España y mucho menos en la Comunitat Valenciana no hay nada parecido a esta cesta", ha señalado Javier Piquer, quien ha recordado que en Calamocha (Teruel), llevan varios años sorteando una cestaque se ha convertido en la más popular de España y que este año está valorada en 500.000 euros.



En su opinión, la de Segorbe "le sigue muy de cerca", aunque su intención es "seguir sus pasos y mejorarla", pero es difícil porque han puesto "el listón muy alto".

