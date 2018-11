Fran Tirado: "En Torrevieja nos jugamos un cartucho muy importante"

La situación por la que está atravesando el C. Bm. Elda – C. E. E.en la competición liguera del Grupo E de la Primera Nacional de balonmano masculino, dista mucho de la que gozaba en las temporadas precedentes. Los de Fernando Latorre son décimos en la tabla clasificatoria con seis puntos después de haber ganado tres de los siete partidos disputados hasta el momento y están a ocho puntos de los puestos de promoción si bien no es menos cierto que tienen un partido menos que los seis primeros clasificados después de haber tenido turno de descanso obligado el pasado fin de semana tras la retirada del Bm. Castellón antes de que empezara la liga.

A pesar de situación incómoda, el portero Fran Tirado, uno de los hombres fuertes en el vestuario de los del Centro Excursionista Eldense, ha asegurado en el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER que “el vestuario está convencido de que esto es circunstancial” achancando la posición en la clasificación a que se han medido a rivales de mucha entidad que, además, “han contado con sus mejores jugadores contra nosotros y después no los han tenido” en alusión a los choques contra el Servigroup Benidorm y el Elche Vulcanizados Alberola.

El portero recuerda, por otro lado, que contra equipos del nivel del Elche perdieron por tan solo un gol cuando eran líderes y ante el actual primer clasificado del grupo, el Horneo Sporting Alicante, también cayeron por la mínima a falta de cuatro segundos.

De cualquier modo, a Fran Tirado como a sus compañeros de vestuario, no le cabe la menor duda de que el sábado tienen que reaccionar cuando visiten al Ilicar Mare Nostrum Torrevieja(4º: 13 Ptos.) a pesar de que “en las últimas temporadas no hemos sido capaces de ganar en esa pista”.

El partido se jugará a partir de las 18:00 h en el pabellón municipal “Cecilio Gallego” de la ciudad de la sal.