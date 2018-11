Fernando Blanco: "La justicia llega tarde"

El exconselleiro y exdiputado del BNG, Fernando Blanco, ha roto su silencio después de 7 años, los mismos que ha durado la investigación sobre su persona, imputado en la Operación Campeón después de que el cabecilla de la trama, Jorge Dorribo, lo señalara como receptor de comisiones ilegales.

Archivada la causa contra él por la Audiencia de Lugo, Blanco ha comparecido ante los medios de comunicación junto a sus dos abogados, Evaristo Nogueira y Xoan Pérez Lema.

El exconselleiro agradecía en primer lugar el apoyo de su familia, de sus amigos y de la formación política a la que pertenece, el BNG, durante estos años, para después reclamar cambios que eviten que las instrucciones judiciales se prologuen de tal manera que condicionen personal y profesionalmente a los afectados.

"Después de 7 años la justicia llega tarde, algo está fallando y corresponde al sistema judicial corregir este tipo de actuaciones. No puede ser que se dilaten en el tiempo y no es la causa más antigua en Lugo, hay algunas que llevan 10 años, para cuando los quieran juzgar algunos ya no serán las mismas personas, por lo tanto, creo que hay un deficiente funcionamiento de la justicia que la justicia debe corregir", apuntaba Blanco.

Preguntado sobre si sus reproches iban dirigidos al sistema judicial en su conjunto o a la jueza Pilar de Lara en particular, Blanco ha replicado que en todos los ámbitos hay mejores y peores profesionales y que lo que tiene que garantizar el sistema es mecanismos que corrijan esas situaciones.

También ha hecho una recomendación a los partidos políticos para que reflexionen sobre si los cargos públicos imputados deben o no dimitir. Según ha explicado, cuando tuvo lugar su imputación, estaba seguro de que tenía que dejar su escaño en el parlamento gallego. Ahora no lo tiene tan claro; cree que si las instrucciones se prolongan en el tiempo, la justicia puede ser utilizada como arma arrojadiza en la refriega política.

Blanco ha reconocido que su imputación ha tenido un coste personal y profesional que ya no hay manera de reparar; "lo que me resarciría", ha añadido, "es que no volviera a sucederle a nadie"