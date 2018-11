Busquets dice que no renuncian a regular el 'todo incluido'

La consellera balear de Turismo asegura que no renuncian a regular el 'todo incluido' y que presentarán este proyecto en el Parlament cumpliendo lo pactado en los acuerdos del cambio. Esta regulación, que prevé limitar el consumo de alcohol, se ha topado con el rechazo frontal de los hoteleros pitiusos porque aseguran que va en contra del turismo familiar. También desde el Consell de Ibiza se han mostrado contrarios a que haya cambios en esta modalidad.

Bel Busquets, que respondía al diputado del Partido Popular Miguel Jerez, dice que ahora están en fase de "diálogo" con todos los agentes implicados, también entre los departamentos del Govern. Destaca que la medida debe ser "perdurable" y que a diferencia del PP "que estaba acostumbrado a imponer" el ejecutivo apuesta por el diálogo y quiere legislar "con el máximo consenso".

El diputado del PP ha pedido a Busquets que no siga "engañando" y asegura que no hay tiempo para aprobar esta regulación porque "no se cuenta con ningún documento solvento ni consensuado con el sector turístico". Jerez afirma que el borrador que se ha elaborado "no gusta a nadie" y ha irritado a todos los agentes afectados. Jerez afirma que el remedio a un turismo incívico "acabará en simple propaganda"

El diputado del PI Jaume Font dice que el Govern "ha fracasado" en su propuesta de regulación del 'todo incluido'. La presidenta, Francina Armengol, ha reiterado que la propuesta "se está pactando con Consells y Ayuntamientos y con el resto de agentes implicados".