La educación como medio para acabar con el maltrato

La educación es "el arma más valiosa" para acabar con la violencia machista. Esto es lo que decía ayer tarde, en Baeza, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Señalaba que es fundamental para caminar hacia la igualdad y acabar con cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluida la prostitución y la trata de blancas. Lo dijo durante su intervención en el XXIII Encuentro de Formación y Reflexión Feminista del centro Carmen de Burgos de Baeza.

Confirmó que hay que seguir reivindicando la igualdad desde las normas, desde la política y desde la ejecución de la política, y defendía la educación como "bandera" e "instrumento" para conseguir que "niños y niñas aprendan desde edades tempranas en el respeto hacia la otra persona".

En este sentido, ha rechazado la educación segregada por sexos porque "si se educa en aulas distintas", estos escolares no llegarán a respetar en igualdad. Durante el acto en Baeza aseguraba que aquellas "mujeres que no tienen nombres merecen que todas las que estamos aquí defendamos con contundencia que queremos abolir la prostitución y que no vamos a parar hasta que lo consigamos".

Es por esta cuestión por la que, según defiende, Andalucía pondrá "sobre la mesa" una ley valiente y avanzada para luchar contra la trata y a favor de la abolición de la prostitución. Aunque, eso sí, Susana Díaz tenía que reconocer que queda "mucho camino por recorrer en materia de igualdad". "Hay que dar ejemplo", finalizaba la presidenta del gobierno andaluz durante su acto en Baeza.