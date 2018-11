El Gobierno vuelve a comunicar al Ayuntamiento que incumple el plan de ajuste

El Gobierno central ha vuelto a enviar un requerimiento el pasado 8 de noviembre al Ayuntamiento de Jaén en el que se le comunica el incumplimiento del plan de ajuste "en vigor respecto de la situación que presenta esta entidad local en el ejercicio 2017". En el mismo escrito, el Ministerio de Hacienda le pide al Ayuntamiento que adopte "medidas que puedan permitir la corrección de los cumplimientos señalados", unas medidas que el Consistorio de la capital deberá presentar antes del próximo 8 de diciembre.

Ante esta situación, el delegado de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, ha enviado un escrito a todos los servicios del ayuntamiento, a los sindicatos y a los grupos políticos municipales en el que le pide aportaciones con el objetivo de "garantizar la viabilidad económica-financiera de la corporación y el nivel de prestación de los servicios públicos municipales". Pide ayuda a los demás porque, ahora, considera que para la consecución de dichos objetivos se hace necesario aunar refuerzos y recabar el más alto nivel de ayuda y colaboración.

Además, esta petición la hace porque si no se respondiera a este requerimiento el Ministerio de Hacienda, éste podría adoptar medidas que afecten de forma grave, según Bonilla, al funcionamiento esencial de los servicios públicos municipales o al bolsillo de los contribuyentes. Es más, desde la concejalía de Hacienda trasladan la pelota al Ministerio y alertan incluso de que con estas posibles medidas quedarían en situación comprometida los empleados municipales no fijos y el anunciado proceso de estabilización y funcionarización, considerando que Jaén no puede soportar subidas tributarias generalizadas ni despidos masivos en el sector público local.

Para solucionar esta importante cuestión, el Ayuntamiento insiste en que no conseguirá su objetivo de cumplimiento con las reglas fiscales si no tienen la ayuda del resto de administraciones públicas.