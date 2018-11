La Residencia de Mayores en los terrenos de la antigua Formación Profesional

El alcalde, José Luis Hidalgo, como secretario general, anuncia, en la asamblea general del PSOE local, que serán los terrenos del antiguo Instituto de Formación Profesional la ubicación de la Residencia para Mayores.

Hidalgo daba conocer que, pese a haber iniciado y mantener conversaciones con directivos de BANKIA, entidad financiera propietaria, ofreciendo el intercambio con solares de propiedad municipal, está dispuesto, e incluso va a incluir una partida económica en el presupuesto municipal de 2.019, para un posible proceso, en caso de ser necesario, de expropiación, para el caso de no llegar a un acuerdo con la entidad financiera, “…Andalucía necesita a los socialistas, pero es que Jódar necesita un gobierno socialista en Andalucía más que nunca… Tenemos proyectos importantísimos, proyectos como la Residencia de Mayores… El resto de pueblos, en los años buenos (cuando había dinero), aprovecharon e hicieron sus residencias. En cuanto hemos tenido un gobierno socialista en España, que ha abierto el grifo para Andalucía, ya tenemos el compromiso de la Junta para la construcción de una residencia, pero no para una residencia en el Pilar de la Dehesa, de 60 plazas, para una residencia de 120 plazas, que, os digo ya, va a ir en el antiguo Instituto de Formación Profesional. Hemos estado negociando con Bankia, que es la propietaria de esos terrenos… He notado que es la preferencia de mucha gente, incluso en una reunión, con la Junta de Gobierno del Centro de Participación Activa de Personas Mayores, y me manifestaron que es la mejor opción, aunque tengamos que esperar seis meses más… Le hemos ofertado a Bankia el cambio por solares municipales, y si no los aceptan, los vamos a expropiar, no me va a temblar el pulso, para expropiarle a un banco, para mi pueblo, lo vamos a hacer y en el siguiente presupuesto municipal irá el dinero necesario para expropiar ese terreno, en caso de que no lleguemos a un acuerdo… Pero para culminar eso necesitamos una Junta de Andalucía socialista, que es quién ya se ha comprometido con nosotros, lo mismo que la necesitamos para hacer viviendas, para quienes más lo necesitan, para hacer caminos, para un plan de empleo, que comenzará en enero, si no bloquean el gobierno de Susana Díaz, como ya hicieron en las anteriores elecciones los de Podemos y demás…”.

Se trataba de una asamblea preparatoria, de cara a las elecciones autonómicas de próximo 2 de diciembre, en la que intervenían Manuel Fernández, miembro de la ejecutiva provincial y del propio Hidalgo.

En la que Hidalgo hacía mención, en clave municipal, sin llegar a hacerlo con nombre y apellidos, al candidato de la Confluencia Izquierda Unida:Podemos:SAT, recurriendo a la imaginación, “…¿Podrían hacer más daño del que hicieron?, Conociéndolos, estoy seguro de que pueden hacer más daño todavía. Imaginar que ya no se pararan ni a después de elecciones para hacer pactos, sino que ya fueran los dos o tres del PP, los que se esconden detrás de las atochas, los que les pusieran los candidatos a Izquierda Unida (Confluencia IU-Podemos-SAT), que pusieran a gente que les da vergüenza hasta decir que son comunistas, porque no lo son, y dicen que son otra cosa… Imaginar que pusieran a alguien que, lo mismo que los socialistas nos hemos encontrado una herencia muy negativa en el Ayuntamiento y la hemos sabido gestionar y ahora le estamos trabajando a los trabajadores, que pusieran a alguien que se encontró herencias muy positivas, en dinero, se ha metido en negocios y ha arruinado a todo el que ha pillado por delante… Imaginar que pusieran a alguien que se ha cargado 5 o 6 empresas, seguidas, a las que ha ido cambiando de nombre, para ‘tramposear’, no pagarles a unos, no pagarles a otros, no pagarle a Hacienda, no pagarle a los trabajadores… Imaginar que pusieran a alguien a quién Hacienda embargó, no solo por no pagar los impuestos normales, sino por hacer trampa, por defraudar, y porque te pillan, por ejemplo, con contrabando de productos con los cuales no quieres pagar el impuesto, y te pillan y te plantan la Guardia Civil, y te ‘cascan’ algo así como 2 millones de euros (de multa), por defraudador… Imaginar que pusieran a alguien que, además, ha vendido productos de mala calidad, eso se llama estafa, que le ha vendido a sus vecinos y vecinas, por buenos productos malos, que les han averiado, que les han ocasionado perjuicios serios, graves… Imaginar que ponen a alguien que no les pagaba a sus trabajadores, y algunos de ellos, para intentar cobrar, lo tuvieron que llevar al juzgado… Todo lo que os digo está en papeles, es público, y es muy fácilmente demostrable… Es algo que todo el pueblo sabe, y que cualquiera puede decir, ¿Cómo intentan colar a alguien que ni es de ellos?, ¿Cómo intentan colar a alguien que no ha servido para administrar lo suyo?, ¿Cómo va a servir para administrar un pueblo?. Yo creo que eso sería un insulto al pueblo de Jódar… Si imaginamos que se buscan al alguien que no es de ellos, ya ni pactos ni nada, por la cara. Sería un insulto a muchos comunistas, de verdad, votantes de izquierda, de siempre… Si lo que intenta es colarnos a alguien que ha estafado, que ha defraudado, que ha engañado, alguien que no le paga a los trabajadores, eso sería un insulto a la inteligencia de todo el pueblo de Jódar. Y tendríamos, digo yo, que informar al pueblo de Jódar… Hay quién confía que pasan los años y la gente no se acuerda, pero no hay problema, si no se acuerda (o no sabe) el hijo, con 19 años, ya se lo contará el padre, con 52, que no olvida cuando se quedó tirado con el coche…”.