Uno de los concejales suspendidos niega que la crisis afecte a la candidatura de Carmena

Jorge García Castaño, el primer edil de los suspendidos de militancia por Podemos que habla públicamente, asegura que "hay que tomarse las cosas con tranquilidad y normalidad". "Nos toca acabar un presupuesto, culminar proyectos importantes y dentro de poco nos tocará construir otra Plataforma". Reconoce García Castaño que "ha habido diferencias de enfoque que tienen que solucionarse con tranquilidad y diálogo" y confía en resolver el problema: "Tuvimos un proceso en 2015 que tuvo subidas y bajadas y que acabó muy bien y este año tendremos la inteligencia colectiva para volver a hacerlo bien".

Castaño, además, no ve que la crisis abierta en Podemos ponga en peligro el gobierno municipal: "En el equipo de gobierno esto no afecta en absoluto. El equipo de gobierno es una piña. La gobernabilidad no es un problema". El delegado de Economía y Hacienda no sabe si ha recibido o no la notificación oficial, por parte de la dirección de Podemos, porque "está centrado en el presupuesto" y no ha podido mirar el correo electrónica.

La portavoz municipal, Rita Maestre, estaba invitada a esta tertulia y hasta esta mañana iba a asistir pero no ha venido por "problemas de agenda".

Los portavoces de los grupos municipales debaten después de la decisión de la dirección regional de Podemos de suspender de militancia a Rita Maestre y a los otros cinco concejales del Ayuntamiento de Madrid. Los seis ediles decidieron este lunes no presentarse a las primarias del partido para las elecciones de 2019 por falta de acuerdo en la composición de la lista.