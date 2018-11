Podem acusa al Govern de "encubrir" a los propietarios de Poble Espanyol Apartments por "miedo a que la persecución del alquiler turístico ilegal les pase factura políticamente". La formación morada ha interpelado este martes en el Parlament a la conseller a de Turismo, Bel Busquets, que no ha hecho ni una sola reflexión sobre este caso y se ha limitado a decir que el los inspectores hacen "un buen trabajo". Cero autocrítica y nada que decir respecto a la usurpación de la licencia por parte de los propietarios ni de la comercialización de apartamentos sin licencia.

La portavoz adjunta de Podem en el Parlament, Laura Camargo, ha cuestionado este martes el trabajo hecho por el Govern en este asunto y le ha pedido explicaciones concretar a la vicepresidenta y consellera de Turismo, Bel Busquets, que se la limitado a contestar con el balance general de la política turística desarrollada en esta legislatura. Para Camargo es "un caso claro de alquiler turístico ilegal que el Govern quiere encubrir".

La portavoz adjunta de Podem critica que la "usurpación" de una licencia no conlleve una sanción. Dice además que no entiende cómo la jefa de servicio de inspección, Carmen Castañer, le dijera al presidente de la Federación de Vecinos de Palma que publicitarse sin licencia o con una licencia falsa no sea sancionable. A esta pregunta Busquets tampoco ha contestado.

La portavoz de Podem no entiende cómo ante las evidencias destapadas por esta radio los inspectores no han podido ver nada.

Cadena SER

Camargo reclama transparencia y denuncia las dificultades que se han encontrado tanto los denunciantes como esta emisora para acceder a las actas de los cinco inspectores que, según la presidenta Armengol, acudieron en verano a lugar y no vieron nada raro.

A todas estas cuestiones, Busquets, no ha contestado de manera concreta. Se ha limitado a hacer un repaso general de lo hecho hasta ahora desde su departamento. Como ejemplo de transparencia, la consellera cita el registro y verificador que permite comprobar si una establecimiento tiene o no su licencia.

Busquets presume de una herramienta que, visto lo visto, no la han utilizado en Turismo porque les hubiera permitido comprobar la usurpación de licencia por parte de los propietarios del Poble Espanyol Apartments. En definitiva, Busquets acaba su intervención destacando el trabajo de los técnicos.

Tanto Camargo como Busquets coinciden en que los medios disponibles "no son suficientes". Es más, la diputada de Podem ha comparado la situación de Mallorca con Barcelona. Mientras aquí hay 15 inspectores para 380.000 plazas en Barcelona hay 80 inspectores para 80.000.