Los desahucios se disparan por los alquileres

Las jornadas de vivienda celebradas en Menorca mostraban hace unos días un paisaje preocupante, pero la realidad podría ser mucho peor. El año pasado se produjeron 149 desahucios por impago de alquileres en Menorca, lo que supone un 33% más que en 2016. Por el contrario, los desahucios por impago de hipotecas se redujeron sensiblemente pasando de 95 en 2016, a los 80 del 2017. No obstante las cifras reales son mucho peores según explica la consellera de Servicios Generales y vicepresidenta del Consejo, Cristina Gómez. En cuanto a los alquileres hay muchos desahucios que no se computan como tales. "Son los llamados desahucios invisibles. Ocurren cuando al finalizar un contrato el propietario del piso exige a los inquilinos un incremento de 200, 300 ó 400€ más lo que obliga a quienes viven allí a dejar la vivienda y estos casos no se contabilizan formalmente como desahucios" explica Gómez.

En cuanto a las hipotecas la situación no es mucho mejor. Si ahora hay pocos desahucios es sólo por una moratoria que se agotando. Cristina Gómez habla de una "teórica paz hipotecaria, pero la moratoria termina en 2020 y hay muchos expedientes de ejecución paralizados por este sistema. Si no se habilita otra moratoria se volverán a disparar los desahucios por este tema".

En estos momentos los alquileres en Maó tienen un precio muy alto. Casi inalcanzable para una familia con sueldos mileuristas.

Cristina Gómez apunta que estos precios máximos parece que se mantienen después de tocar techo. Ahora lo que se espera es que la aplicación de las políticas de vivienda consiga rebajar los precios.

Gómez también señala que falta un estudio a fondo de las trampas que hacen algunos propietarios para expulsar inquilinos como decir que necesitan la casa para un familiar cuando no es cierto.