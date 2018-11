Una ensalada con 'invitado' sorpresa

Las quejas sobre la comida en el hospital no son nuevas, y el Hospital Santa Lucía de Cartagena no se ha quedado atrás. Anoche circulaba en redes sociales un vídeo, difundido por los familiares de una paciente en dicho centro, que en el transcurso de su cena se encontró con un invitado sorpresa, que no había sido convocado.

En medio de la ensalada, yacía entre lechugas y zanahorias, un insecto muerto, que quitó de golpe el apetito de esta paciente, que lleva días ingresada en el hospital cartagenero.

No son nuevas, como decimos, las quejas sobre el estado de la comida hospitalaria de este centro, poniénsode en duda los controles de calidad que pasan los alimentos antes de repartirse por las habitaciones.

En julio del año pasado, también otra paciente del hospital hizo pública su queja al encontrar un gusano en su cena, que desde el hospital achacaron a "un hecho aislado", y "ajeno" al servicio de catering. El hospital entonces admitió que en ese caso se escapó del control de calidad, envasado y peso que pasan los productos.

En el caso de esta paciente ingresada en el hospital, nos cuenta un familiar que "dado el aspecto y sabor de los alimentos que sirven a los pacientes -exceptuando desayuno y merienda, que suele ser café y galletas envasadas-", esta paciente ha comido habitualmente lo que sus padres le llevaban de casa.

La noche en la que se ha encontrado el insecto en la ensalada ha sido una de las pocas que se decidía a probar la cena que le servían "con la sorpresa de que, en mitad de la cena, ha visto en el fondo del cuenco una tijereta muerta".

La familia de la paciente ha trasladado la queja a enfermeras y auxiliares de la planta, que les han instado a poner una reclamación. Es más, según nos cuenta la familia, personal de centro hospitalario le han reconocido que "el catering que se sirve en el hospital es una vergüenza".

También han presentado una reclamación a los responsables del catering del hospital, que les reconocía a la familia que el insecto debía estar dentro de la bolsa de ensalada que han usado y que "si lo hubieran visto lo habrían quitado", lo que ha hecho aumentar, si cabe, la sorpresa e indignación de estos familiares.