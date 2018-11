Al colectivo 'trans' es al que más afecta no aplicar la Ley LGTBIQ

Dos años después de su aprobación, la ley LGTBIQ sigue sin aplicarse, lo que supone para la Plataforma LGTBIQ de la Región que no se apueste por la protección de derechos de este colectivo.

El Observatorio contra la discriminación por identidad de género no está "ni presupuestado", dice Jesús Costa, lo que implica que no se conozcan datos actualizados de acoso homofóbico ni de la aplicación de los protocolos trans.

Costa nos confirma que al 'whatsapp amigo' del colectivo 'No te prives' siguen llegando denuncias de agresiones homófobas, y al sentir del discriminado se suma el que no se tramiten las denuncias como delitos de odio, algo que achacan a la escasa formación del personal policial en este campo.

Pero es al colectivo 'trans' al que más afecta la no aplicación de la ley, ya que no aplicar los protocolos en educación y sanidad supone que no se les reconozca por su 'nombre sentido', o que se les siga exigiendo el informe psiquiátrico de disforia de género, que sigue considerando la transexualidad una patología. Algo que se agrava en el caso de menores.

"Los médicos te siguen enviando al psicólogo", subraya Costa, que lamenta que se esté en manos de la buena voluntad del profesional, cuando hay una ley aprobada hace dos años que indica claramente qué protocolos seguir.

La "ignorada" Ley de Igualdad Social de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales recoge, en materia de salud, establecer un protocolo de atención integral a personas transexuales, despatologizando su asistencia, y posibilitando que la cirugía de reasignación de sexo se realice en la Región. A día de hoy, casi dos años después, nada de esto se ha conseguido.