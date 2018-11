7.800 pacientes del área de salud de Lorca no tienen fecha asignada para su especialista

La Consejería de Salud de la Región de Murcia ponía como ejemplo el Área de Salud III en el descenso de las listas de espera quirúrgica del último año, en el que ha pasado de 122 días en septiembre de 2017 a 64 días a 31 de octubre de 2018. Sin embargo, desde el PSOE destaca que, en comparación a la última estadística que se tenía, la de junio de este año, el tiempo de medio de espera se ha incrementado en 9 días.

En todo caso, el PSOE siguen poniendo el acento en el número de pacientes que siguen sin fecha asignada para consulta con su especialista: son 7.880, incrementándose respecto a la cifra de junio y también la de septiembre del pasado año. "Se está incumpliendo la ley 25/2007 que establece los tiempos mínimos de espera y la última resolución del director generente del SMS que dice que todas las personas deben tener su cita médica", ha asegurado la concejala socialista del Ayuntamiento lorquino Marisol Sánchez Jódar.

Dice Sánchez Jódar que éste es un "limbo" en el que estos más de 7.000 pacientes del Área III suponen el 43% de todos los que a día de hoy no tienen fecha asignada para su especialista en la Región de Murcia: "No es una falta de recursos por igual en las diferentes áreas de salud. Es que hay algunas donde no hay ningún paciente pendiente de cita y aquí hay casi 8.000".

El repunte se ha dado en 8 de las especialidades del Hospital Rafael Méndez de Lorca, y denuncia el PSOE que en algunas de ellas se triplica lo establecido por la legislación vigente.

Octubre reflejó una nueva subida en los tiempos de espera respecto al trimestre anterior en las áreas de dermatología (Dermatología (178,13); Neumología (113,30); Urología (96,39); Traumatología (87,30); Cardiología (86,15); Cirugía General (67,15); Ginecología (63,84); Oftalmología (59,68); Otorrino (27.48); Hematología (20,37); Medicina Interna (4,44), y Nefrología (4,25).

En cuanto a la espera para la realización de pruebas y técnicas diagnósticas, el tiempo medio de espera también sube. Además, el área III se mantiene como el área que mayor número de pacientes sin fecha presenta, con un total de 7.405 personas en espera sin cita, el 24,2% de toda la Región. En concreto, 400 más respecto al año anterior, y hasta 1.100 usuarios más que en 2016.

Según el PSOE, "el Defensor del Pueblo ha vuelto a abrir diligencias con el Servicio Murciano de Salud, solicitando un nuevo informe en el que se concreten aquellos servicios del área III en los que se supera el plazo máximo legalmente establecido para consultas externas, así como los tiempos medios que corresponden a cada una de las especialidades y las medidas a adoptar para la mejora de la atención primaria en Lorca".