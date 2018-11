El UCAM Murcia CB naufraga y regala la victoria en Alemania (81-80)

Primera derrota del UCAM Murcia CB en la Basketball Champions League, competición en la que había ganado los cinco primeros encuentros y a la que traslada las dudas que el equipo ya venía generando en la Liga Endesa. Hasta el momento el conjunto murciano ofrecía dos caras muy distintas en una y otra competición, pero caer ante el colista del Grupo A, sin centímetros y con la baja de su mejor hombre, supone un jarro de agua fría. Un partido se puede perder por 81-80, pero es complicado argumentar la derrota cuando esta se basa en un regalo detrás de otro. Falta de intensidad, llegar tarde a las marcas sobre los tiradores, creerse superior en el rebote y ceder 9 en ataque... a pesar de todo el equipo de Javi Juárez mandó casi hasta el final. El atasco le hizo perder a los murcianos hasta 17 posesiones, muchas de ellas agotando la posesión de los 2 segundos sin saber qué hacer con el balón y la guinda a un mal partido fue la pérdida de Doyle en la penúltima jugada del partido y la que puso en bandeja el 81-80. El resultado es que el UCAM Murcia, que debió sentenciar mucho antes, perdió ante un mal equipo que ante los escasos recursos de que disponía, le puso mucho corazón y lucha.

El primero de los cuartos fue muy extraño. Ninguno de los equipos logró la regularidad suficiente como para mandar claramente en el juego y si alguno de los dos conjuntos propuso un modelo, ese fue el local. Con jugadores muy 'pequeñitos' el Riesen decidió que lo mejor era jugar en el perímetro si no podía imprimir velocidad en sus acciones. En los triples no estuvo fino y eso lo pagó caro, pero cada vez que buscaba la canasta de forma directa salía victorioso. Sabedor que dentro de la pintura lo tenía complicado, pese a las ausencias de Tumba y Rudez, su baloncesto fue de lo más sencillo. Crawford, Jones y Best anotaron los 21 puntos de su equipo. En el UCAM Murcia CB no se explotó su neta superioridad bajo los aros y la igualdad persistió hasta el final (21-23).

De forma incomprensible, si no se explica por la ausencia de falta de intensidad, el Riesen se hizo dueño del rebote en la canasta murciana y eso le sirvió para no irse del partido. Aunque los de Juárez llegaron a mandar por seis puntos (21-27), a 6:30 para el descanso los alemanes ya estaban por delante. La concesión de segundas oportunidades con rebotes defensivos y la pasiva defensa sobre los tiradores le daba vida a un rival muy inferior. Dos triples de Booker volvieron a situar por delante al UCAM Murcia CB, pero Kelan Martin contestó con otros dos y el partido se fue con un sorprendente 41-41 al descanso. La sensación era la de que los murcianos se sentían superiores y no tenían prisa por ganar. La falta de intensidad visitante asustaba. Los locales marcaron el ritmo y solo necesitó los puntos de cinco jugadores y lanzar diez veces más a canasta para lograr las tablas. Fueron más intensos y demostraron más ganas de vencer.

Tras el descanso los murcianos se fueron en el marcador ligeramente gracias a que pudieron combinar con velocidad en ataque, pero lo que ganaba con esfuerzo en la canasta alemán, lo perdía al no defender bien el tiro exterior de su oponente. Tras una canasta de Rojas, el UCAM Murcia se puso 46-53, pero la regularidad brillaba por su ausencia. Los murcianos estaban realizando un partido sin ritmo y muy desconcertante, a ráfagas y dándole a entender a su oponente que podía lograr su primer triunfo en esta competición. Con el empate a 56 el partido se volvió loco, el Riesen se precipitó y Delía los castigó con dos canastas seguidas (56-60) a 0:51 para el final lo que provocó que el técnico local pidiese un tiempo muerto. Tras el mismo, un mate de Soko tras recuperar Booker puso el marcador 58-64.

En el último cuarto el equipo visitante anotó primero, 58-66, pero fueron tantas las concesiones que le hizo a los locales, que nunca se vio ganador. Crawford, Jones y Martin, desde el perímetro o con penetraciones, volvieron locos los defensores murcianos. El partido se puso cuesta arriba con el 75-71 pero Cate encontró buenas posiciones para anotar en el interior y sus compañeros lo vieron claro. A 1:35 para la conclusión Kloof ponía el 77-80 y tras una nueva canasta de un jugador de 1,68 (Crawford) a 33 segundos, llegó el grave error de Doyle a la hora de sacar el balón desde su pista y el UCAM Murcia CB perdió ofreciendo malas sensaciones. La derrota no es importante porque seguirá siendo el líder de su grupo, pero lo que transmite el equipo si es preocupante.

