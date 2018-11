La mayoría de Secretarios Judiciales de Palencia secunda el paro del sector

Al igual que en el resto de España, los Secretarios Judiciales o Letrados de la Administración de Justicia de Palencia, han secundado el paro programado de dos horas para reclamar una adecuación salarial a su trabajo y categoría profesional, así como que la Justicia les dote de los medios necesarios, tanto humanos como técnicos, para poder desarrollar su trabajo.

Los 18 Letrados de Palencia, 15 de la capital, 2 de Cervera y 1 de Carrión, han secundado mayoritariamente el paro que, convocado por las cuatro asociaciones existentes, se ha llevado a cabo en toda España. A las puertas de la Audiencia Provincial han querido acercar a los ciudadnos su problemática. Una serie de reformas legales del año 2009 conllevaron un incremento de sus funciones y responsabilidades que no ha sido comtemplado en sus condiciones laborales. También exigen al Ministerio medios técnicos que permitan que la justicia funcione correctamente, la mayor parte de las veces los programas y aplicaciones no funcionan lo que provoca retrasos y complicaciones, consideran que estos medios no están adecuados a una Justicia digital del siglo XXI.