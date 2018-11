Los precios del derbi

Radio Salamanca SER ha podido conocer ya los precios que establecerá el equipo local, Unionistas de Salamanca CF, para sus aficionados de cara al duelo del próximo 25 de noviembre a las 12:00 de la mañana, ante el rival capitalino, el Salamanca CF.

Como ya ocurriera la pasada campaña en los dos duelos precedentes, y únicos en la historia de los dos conjuntos, en Tercera División, la expectación creada, con todavía una jornada por medio, es extraordinaria y la demanda de información aumenta por horas. Las entradas se pondrán a la venta esta misma semana (miércoles o jueves podrían comenzar a distribuirse).

A falta de conocer las peticiones del equipo rival, de ratificar el aforo previsto por la Junta de Seguridad y los precios para la afición visitante, ya podemos avanzar los precios que la directiva blanquinegra fijará para los socios de las Pistas.

Colaboradores: GRATIS

Simpatizantes. 14 EUROS

Adultos y Joven: 12 EUROS

Juniors: 5 EUROS

Infantiles: 1 EURO

Los precios de las entradas de acompañantes de socios y de los no socios, se conocerán próximamente y no será hasta la semana previa al derbi cuando see "despachen".