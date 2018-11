Un nuevo plan para detener los ataques a rebaños en Eskoriatza

El Ayuntamiento de Eskoriatza y la Diputación de Gipuzkoa se reúnen hoy por la tarde para analizar la situación en la localidad, poniendo el foco en los ataques que han sufrido varios rebaños de ovejas. El portavoz foral ha anunciado esta mañana que si los ataques de perros no remiten, no descarta autorizar a los guardas forestales para poder abatirlos. Eso sí, sería la última opción porque la institución va a trazar una nueva hoja de ruta para poder detenerlos.

“Hasta ahora los directores de la Diputación junto al alcalde han tomado una serie de medidas y han puesto en marcha una serie de recursos que se han entendido que eran los suficientes. Si eso no fuera así, quizá lleguemos a tomar otro tipo de decisiones en las que se pueda incluir un nuevo papel a los guardas forestales. Veremos si es necesario o se puede combatir la localización de esos perros con nuevas medidas”, remarcaba Imanol Lasa, el portavoz foral.

Del mismo modo, Lasa hace un llamamiento al civismo. Recuerda que los perros tienen que ir atados siempre en el monte, y esto empieza a ser un serio problema porque no se cumple. Ha anunciado que la institución foral diseña en estos momentos un nuevo plan que hace hincapié en la concienciación de la ciudadanía para solventar esta situación. El portavoz recordaba que desde 2006 no se pone ninguna multa por este concepto, una medida extrema que también retomarían si no se soluciona el problema.