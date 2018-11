Zurutuza: "¿Renovar? Me he planteado mil situaciones"

David Zurutuza termina contrato en la Real Sociedad, y todavía no ha recibido oferta para renovar. Asegura estar tranquilo, mientras se adapta a su nuevo rol en el equipo de Asier Garitano.

-¿Cómo está de la lesión que sufrió contra el Levante?

Contra el Levante tuve un golpe y estuve bastante dolorido en los primeros minutos y luego ya mejor. Pero ayer me dolía, hoy no he entrenado y he hecho trabajo dentro, y mañana espero entrar con el grupo.

-¿Necesitaba que la Real sumará puntos con buenas actuaciones suyas?

Es anecdótico, por supuesto que gusta porque si estas en el campo y el equipo gana, a uno le da la satisfacción de que estas haciendo un buen trabajo. A partir de ahí se trata de entrar al partido y al final todo salió bien y todos contentos.

-¿Cree que demostró que también puede ser titular con Asier Garitano?

En mi cabeza me veo titular siempre, yo salgo, intento hacerlo siempre lo mejor posible, es verdad que me cuesta a salir desde el banquillo, porque he jugado todos los años de inicio. Mi padre me lo decía ya de pequeño. Es que soy diésel, pero intento hacerlo bien y dar lo mejor.

-¿Cómo está llevando que este año no sea tan titular como en temporadas anteriores?

Estoy aprendiendo, me estoy conociendo a mí mismo, porque te da tiempo para pensar en cosas y ver el fútbol de otra manera. Estoy disfrutando entrenando y a tope, y si juego ya es decisión del entrenador. No es fácil, no estoy acostumbrado a esa situación pero me adapto y estoy aprendiendo.

-¿Le da más vueltas a no ser titular habitual cuando termina contrato en junio?

No te voy a decir que no le doy vueltas, pero cuando lo pienso sale el trabajar a tope y dejarlo todo en el campo. Es así de simple, no se puede hacer más. Porque hacer cálculos... ni ayuda ni sirve para nada.

-¿Nota la confianza del club para renovar su contrato?

Hasta ahora el club siempre me ha dado mucha confianza. Pero es verdad que no he tenido por ahora ningún acercamiento, aunque siempre he sentido su confianza. Y con Garitano también es verdad que no participo lo que me gustaría, pero he jugado todos los partidos, bien del banquillo o de titular, y no me puedo quejar.

-¿No le ha llamado todavía el club para negociar?

No, no. Ya lo digo. He leído por ahí que me han ofrecido un año o algo así, pero no me han llamado todavía para hablar. No tengo nada. Pero estoy tranquilo, no me estreso por eso, lo que pase, pasará, y ya está.

-¿Por su cabeza pasa seguir o no le importa que no le llamen de la Real?

Muchas cosas me pasan por la cabeza. No es una decisión fácil y no es solo mía, porque tengo una hija y tengo familia. Ahora mismo no tengo porque cogerla, porque no es necesario, todavía es pronto y ya iremos viendo.

-¿Siente que se acerca el final de su carrera?

Me gustaría dejarlo sin tener ese bajón físico que le obligue a decir adiós al fútbol, pero ahora me siento con mucha cuerda. El fútbol lo entiendo bien ahora mismo, estos últimos años he aprendido mucho y físicamente el cuerpo no me falla. Entrenando entreno como una chaval de 18 años.

-¿Le molestaría que la Real no le llamara para renovar y se agotara su contrato?

Claro que me he planteado esa situación, hay que ser conscientes de que nosotros somos un producto que servimos para que el club funcione y hay un porcentaje pequeño de sentimiento, es una decisión de las dos partes y ya se verá.

-¿Siente que la afición presiona por su continuidad?

La afición habrá de todo, unos que sean pro zuru y otros que no. Yo lo agradezco y cada vez que salgo me gritan y es un orgullo y me emociono. Pero no creo que me tengan que renovar por eso, porque de pena o porque apoye la afición a un jugador.

-?El otro día Januzaj dijo que podía pelear hasta por la Champions, ¿lo ve exagerado?

Tenemos un equipo muy bonito y se pueden hacer buenas cosas, sobre todo porque la liga está un poco rara y me da pena no estar un poco más arriba, pero tengo la ilusión de subir poco a poco y coger unos buenos resultados. Y luego hablar de Champions o Europa no me ha gustado nunca, pero no me pongo límites, el equipo que lo ofrezca todo en todos los partidos y hasta donde nos de.

-¿Ya han logrado coger la idea de Garitano?

El equipo está cogiendo la idea de Garitano, adaptándose, y el entrenador está adaptándose a los jugadores. Es una mezcla de ambas cosas.