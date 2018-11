La agrupación musical Josef Suk Piano Trío actuará este jueves, 15 de noviembre, en el Palacio de Festivales de Cantabria dentro de los actos que se están organizando con motivo del 50 aniversario de la asociación Amigos del Festival Internacional de Santander (FIS). “Hemos llegado a ser 1.700 socios, pero ahora somos poquísimos” nos ha contado su presidenta América Fernández en Hoy por Hoy Cantabria quien lamenta que dentro de la música clásica se enfrentan al relevo generacional “el reggaetón nos está machacando, la gente joven es muy buena intérprete y estudiando, pero lo que es melómanos no tenemos tanto, me encantaría tener jóvenes de entre 40 y 60 años, esa es la franja de edad a la que me encantaría captar para nuestra Asociación”.

Creada en 1986, esta asociación cultural sin ánimo de lucro nació para conseguir, a través de la organización de conciertos y recitales, mantener viva la presencia y excelencia del FIS durante todo el año.

Financiada, exclusivamente a través de las cuotas anuales de sus abonados, durante sus 5 décadas de vida han organizado centenares de conciertos, recitales de los mejores solistas de diversos instrumentos y de primerísimos conjuntos de música de cámara de fama internacional.

Las actividades que lleva a cabo esta organización se celebran en el Palacio de Festivales de Cantabria y en los salones del Club de Regatas, en donde hay un piano de cola Steinway, de los años sesenta del siglo pasado, propiedad de esta asociación.

El trío Josef Suk Piano, que forma parte de las actividades del aniversario de la asociación y actuará el jueves a las 20.30 horas en la Sala Pereda, está integrado por Radim Kresta (violín), Markéta Kubínová (violonchelo) y Václav Mácha (piano), que interpretarán obras de Beethoven y Dvorak