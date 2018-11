El PSOE de Cuéllar pide la dimisión de la concejal de Cultura por cargar un viaje privado al Ayuntamiento

El grupo municipal socialista ha pedido la dimisión de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuéllar por cargar gasto privados a las arcas municipales. El PSOE señala que la concejala Sonia Martín ha mentido y sobre el viaje que realizó en octubre de 2017 al congreso de belenistas que se celebró en Vitoria. El concejal Carlos Fraile ha explicado a través de una fotografía en la que se muestra la acreditación con la que Martín acudió al congreso que lo hizo como representante de la Asociación de Belenistas de Cuéllar y no como representante de Cultura del Ayuntamiento cuellarano. Con este documento explican que la concejal acudió a titulo individual y promocionó el viaje como privado.

Fraile ha enumerado los gastos que se han cargado a las arcas municipales con motivo de este viaje. En concepto de kilómetraje se recogen 94,62 euros, en parking 30 euros, en concepto de peaje 24 euros, en comida 22 euros y en hotel 157 euros, lo que suma un total de 327,62 euros. El concejal socialista ha recordado a la concejal de Cultura que "a la política se viene a servir y no a servirse por lo que no tiene cabida cargar a las arcas públicas los viajes privados, por lo que no puede seguir ni un minuto más como cargo público". Por este motivo exigen el reintegro de estos costes a las arcas municipales y la posterior dimisión de la concejal o su cese por parte de la alcaldía de manera inmediata.