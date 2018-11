Los trabajadores de La Puerta de Segura cobran 3 nóminas

No se puede decir que este martes 13 tenga algo de negativo para los trabajadores del ayuntamiento de La Puerta de Segura, más bien les ha traido una noticia que llevaban tiempo esperanto, el ingreso de sus nóminas en las cuentas corrientes, aunque eso sí, aún no han podido ser todas, ya que se habían acumulado un total de seis desde que el consistorio no pudiera hacer frente a los pagos por falta de liquidez.

La tesorería municipal ha logrado ingresasarles tres de esas nóminas por lo que están más cerca de ponerse al día con el pago de los sueldos, tras varias semanas de concentraciones ante las puertas del ayuntamiento cada lunes, para exigir soluciones al problema que soportan.

El equipo de gobierno municipal, ya habia explicado que estaban buscando soluciones como el adelanto de futuros ingresos por parte de alguna entidad financiera, al tiempo que trabajan junto a tecnicos de la Diputación Provincial, que están analizando la situación económica del consistorio, para establecer medidas que ayuden a mejorarla.