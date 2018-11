Salvo perdonó a Ribarroja 21 millones que ahora reclama Murthy para el Valencia

Corría el mes de octubre de 2014. Peter Lim quería comprar el Valencia C. F. sin cumplir casi ninguna de las obligaciones que Salvo y Aurelio Martínez en nombre de la Fundación y el club habían obligado.

Amadeo Salvo presidía el Valencia C. F. y en esa fecha ya se había dirigido desde dentro la venta hacia Peter Lim. Salvo quería que Lim fuese el ganador de la oferta pública de venta del 70,03 % del Valencia C. F. S. A. D.

Salvo había permitido que Lim, a través de Kim Koh instalado en las oficinas del club, hiciera una auditoria interna propia a las cuenta del Valencia C. F., cosa que no se le había permitido a ninguna otra de las ofertas. Pero había una contingencia que preocupaba a Peter Lim y tenía que ver con Porxinos.

Todo venía arrastrado por el famoso “pelotazo" de la recalificación a medida y a gran escala que se hizo para beneficiar al Valencia allá por el año 2005, cuando Juan Soler, como presidente del Valencia, Francisco Tarazona, como alcalde de Ribarroja (PP), y Rafa Blasco, como conseller de Urbanismo y Territorio de la Generalitat Valenciana, firmaron un acuerdo por el que el Valencia C. F. instalaría su Ciudad Deportiva en Ribarroja y allí se construiría una macrourbanización de lujo de 3.463 viviendas con campo de golf.

El Valencia C. F. creó la empresa Litoral del Este, con la que compró 1,2 millones de metros cuadrados en bruto, cuyo neto residencial de 535.007 m2 vendió el Valencia C. F. en octubre de 2006 a la promotora NOZAR (traída por el entonces vicepresidente Vicente Soriano) por importe de 160 millones de euros.

El Valencia C. F. pagó por todos los conceptos unos 80 millones en total y obtuvo otros 80 de beneficio, que ya gastó el club en época de Soler (los fichajes de Joaquín, Zigic, Manuel Fernandes,...).

Aquel PAI (Plan de Actuación Integral o recalificacion de suelo) fue definitivamente aprobado en diciembre de 2007 por la Generalitat, gobernada por el PP, tras subsanarse deficiencias en el PAI y reducirse el número de viviendas de 3.463 a 2.800.

Pero una iniciativa popular de vecinos, agrupada bajo el nombre de Forum Salvem Porxinos, presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que 5 años después (abril de 2013) falló a favor de los vecinos y anuló la recalificación.

En ese Forum estaba el entonces ciudadano y miembro del PSOE de Ribarroja Robert Raga, que a la larga en junio de 2015 se convirtió en alcalde de Ribarroja, hasta la actualidad que lo sigue siendo.

El Valencia CF (Litoral del Este), el Ayuntamiento de Ribarroja y la propia Generalitat presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de anulación del PAI que había dictado el TSJ de la Comunidad Valenciana en abril de 2013.

En aquellas fechas estaba de salida Manuel Llorente en su segunda etapa en el Valencia C. F. Y ese verano de 2013 accedía a la presidencia del Valencia Amadeo Salvo, también con el impulso del entonces concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, que fue quien lo propuso para formar parte como vicepresidente de la nueva Fundación del Valencia C. F., que pasó a presidir Federico Varona (de la confianza del entonces vicepresidente de la Generalitat por el PP, Pepe Císcar). Luego Federico Varona dimitió y pasó a presidirla Aurelio Martínez.

Tras la temporada 13/14 con Salvo como presidente, en la que el Valencia C. F. quedó 8º, comenzó todo el movimiento para la venta del club, forzado por Bankia principal acreedor del Valencia C. F. (230 millones) y de la Fundación 92 millones.

Salvo conoció a Lim en Singapur y ahí comenzó su idilio con el singapurense. Salvo hizo todo lo posible para vestir un proceso de venta con una obligaciones duras para cumplir por cualquier interesado en el VCF, pero luego dirigió y fue rebajando con la permisividad de Aurelio Martínez todas las obligaciones hasta dejarlas sólo en comprar las acciones de la Fundación por la deuda que tenía dicha Fundación con Bankia (88 millones) y con la Generalitat (6).

La cuestión es que en ese mes de octubre de 2014 Salvo hizo dos movimientos estratégicos como presidente del Valencia C. F. que obligan al club libremente a:

1.- Indemnizar a BBVA, Cajaduero y Caixabank con 24,5 millones de euros si el Tribunal Supremo anulaba definitivamente el PAI de Porxinos.

Salvo y Lim pensaron que dichos bancos podrían exigirle al Valencia C. F. los 160 millones de euros que los bancos prestaron a NOZAR para comprar los terrenos “recalificados". El VCF, como ha hecho ahora, podría haber derivado la responsabilidad hacia la Generalitat, que es el órgano que autorizó y podía autorizar la recalificación.

Si lo hizo ilegalmente o no, ajustado a ley y el Tribunal Supremo, así lo sentenciaba lo normal es que la responsabilidad fuese repercutida hacia la Generalitat y no asumida por el Valencia C. F. voluntariamente como firmó Salvo adelantadamente a la sentencia del Supremo.

El Valencia se quiso limitar su responsabilidad en un máximo de 24,5 millones de los hipotéticos 160 que ya veríamos si un juez le habría condenado en caso de reclamación por los bancos.

Barranco de Porxinos. / SER Valencia

Pero ante esa incerteza, lo que es seguro es que el Valencia C. F. se obligó al pago de 24,5 millones si 4 años después de la sentencia del Supremo, el club no había logrado aprobar un nuevo PAI. Los 4 años se cumplirán el próximo 17 de junio de 2019.

2.- En el convenio que firmaron el Valencia C. F. y el Ayuntamiento de Ribarroja en 2005, se incluía el pago por parte del Valencia C. F. al Ayuntamiento de 21 millones de euros (5,4 por la compra de 55.493m2 que correspondían al Ayuntamiento de su 10% del aprovechamiento urbanístico neto) y otros 15,3 de aportación voluntaria del Valencia C. F. para obras y mejoras en el pueblo de Ribarroja.

El Valencia CF desembolsó en su momento dichas cantidades, además de otros 4,3 para gastos de técnicos, abogados, indemnizaciones por expropiaciones, etc.

Pues bien, Amadeo Salvo, en sus prisas para 'salvar' los posibles inconvenientes, firmó un documento el 18 de noviembre que adjuntamos en el que liberaba al Ayuntamiento de Ribarroja de posibles reclamaciones judiciales del Valencia C. F. contra el Ayuntamiento en el caso de que el Tribunal Supremo confirmara la anulación del PAI. La cláusula 4 del documento que adjuntamos es clara.

Documento completo firmado por Amadeo Salvo relacionado con Porxinos. / SER Valencia

El Ayuntamiento de Ribarroja únicamente tenia que tramitar “diligentemente" un nuevo PAI que presentaría el Valencia C. F. si el Tribunal Supremo anulaba el anterior.

El caso es que llegó el 17 junio de 2015 y el Tribunal Supremo, casualmente y coincidente con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Ribarroja (pasó de PP a PSOE+Compromis+IU) y de la Generalitat (pasó de PP a PSOE+Compromís), ANULÓ definitivamente el PAI de Porxinos.

En marzo de 2016, con Layhoon en la presidencia, y ya con los nuevos partidos políticos en los gobiernos locales y autonómicos, presentó un nuevo PAI que reducía el inicial de 3.463 viviendas a 2.419.

En abril de 2016, el Ayuntamiento de Ribarroja, presidido por Robert Raga, antiguo miembro de Salvem Porxinos y contrario a la recalificación de Porxinos y en cuyo programa político con el que se presentó estaba en contra de Porxinos, tramitó y dio curso a la Generalitat Valenciana para su análisis y autorización del nuevo PAI presentado por el Valencia C. F.

El gobierno local, en contra de sus ideas, pero en evitación de una posible demanda del Valencia C .F. reclamando los 25,1 millones, dio curso a la petición del club.

En septiembre de 2017, la Generalitat Valenciana, a través de su Conselleria correspondiente, tumba el nuevo PAI del Valencia C. F. y su secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Julià Álvaro (que ya no está en el gobierno), emitió una protección ambiental mayor para el Parque del Turia que también incluía la zona donde iría el nuevo PAI del Valencia C. F.

El Valencia C. F., pues, se quedaba sin el PAI que los bancos pudieran vender y resarcirse de los prestamos fallidos dados a NOZAR (que quebró) por importe de 160 millones. Por lo que el Valencia C. F. tenía de tiempo hasta junio de 2019 para lograr ese PAI que ya le habían tumbado o tendrá que indemnizar a los bancos en lo que firmó voluntariamente: 24,5 millones de euros.

Ante ello, el pasado mes de febrero de este año 2018, el Valencia C. F. y su filial Litoral del Este firmó una reclamación patrimonial por daños y perjuicios contra el Ayuntamiento por importe de 25,1 millones y otra contra la Generalitat por importe de 19,4 millones de euros.

El Valencia C. F. pretende obtener una sentencia de esas dos reclamaciones en la que obtenga, al menos, los 24,5 millones con los que va a tener que indemnizar a los bancos.

Pero en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Ribarroja la principal arma de defensa es ese documento liberatorio que firmó Salvo (se supone que con conocimiento de Lim).

El Valencia C. F. argumenta además “enriquecimiento injusto" del Ayuntamiento de Ribarroja y éste en su contestación denegatoria le recuerda al Valencia C. F. que como entidad ha sido la gran beneficiada:

1.- Le compró al Ayuntamiento de Ribarroja sus 55.993 m2 a 97 euros por un total de 5,4 millones y luego los vendió a NOZAR a 330,50 por importe de 16,6 millones.

2.- Le recuerda que obtuvo una plusvalía final, descontados los gastos, de 80 millones de euros que ya ha disfrutado y gastado.

3.- Le recuerda que, en época de Llorente, el Valencia C. F. firmó una operación de venta con Newcoval (Bankia y Aedifica) por la que la Ciudad Deportiva se iba a instalar en Náquera inclumpliendo los acuerdos con el Ayuntamiento de Ribarroja. Adjunta el Ayuntamiento documentación que lo demuestra.

La Generalitat Valenciana ya ha contestado en marzo de 2018 que desestima la reclamación del Valencia C. F. por importe de 19,1 millones de euros, por lo que el Valencia ha interpuesto un recurso Contencioso Administrativo contra la Generalitat.

Veremos qué es lo que hace contra el Ayuntamiento de Ribarroja, porque el documento firmado por Salvo seguramente 'salva' al Ayuntamiento, pues ha tramitado el PAI y lo ha hecho conforme dice el documento con sujeción a la normativa vigente, cuyo último responsable es la Generalitat para su aprobación. El Valencia C. F. pretende demostrar que el Ayuntamiento no lo ha hecho diligentemente.

Estas dos contingencias que Amadeo Salvó firmó en nombre del Valencia deprisa y corriendo en octubre y noviembre de 2014, antes de que Lim firmara en la notaría el 1 de diciembre de 2014, es muy probable que le puedan costar al Valencia C. F. los 24,5 de los bancos y no poder recuperar los 25,1 del Ayuntamiento de Ribarroja.

Esas cantidades son como 2 'Kondogbias'.

Se supone que Peter Lim estaba al tanto e informado de todo ello porque, si no es así, es para plantear cualquier accionista, incluido Lim como mayoritario, una demanda por administración desleal contra el ex presidente Salvo.

Pero si Lim estaba informado y lo autorizó no tiene sentido que lo hiciera.

LAS (NO) EXIGENCIAS EN LA VENTA A MERITON

Además hemos de recordar cómo Salvo y Aurelio y los 17 patronos restantes fueron quitándole a Lim obligaciones en su oferta de compra.

El contrato real de venta final, que recogía todos los compromisos, obligaciones y garantías (o no), está firmado el día 24 de octubre de 2014 y se protocolizó en notaría el Lunes 1 de diciembre 2014.

Está firmado por parte de la Fundación Valencia C. F. por los vicepresidentes José Luis Zaragosí y Salvador Belda y por Meriton Holdings por Lay Hoon Chan. Aurelio Martínez no quiso firmar el contrato como presidente para que no quedara para la historia como que él fue el que ”firmó la venta del Valencia C. F.".

Hubo 20 criterios de valoración que exigieron la Fundación y el Valencia C. F. para elegir la mejor oferta de compra del Valencia CF. Documento de obligado cumplimiento por parte de cualquiera de los compradores que quisieran adquirir el 70.06% del Valencia C.F.

Estas obligaciones las impusieron Amadeo Salvo y Aurelio Martínez en representación de la Fundación y el Valencia C. F. el 13 de febrero de 2014 y están firmadas por ambos.

Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. / SER Valencia

Finalmente se le eliminaron a Peter Lim el cumplimiento de las mayores y más importantes obligaciones, que eran innegociables. No las hay y tampoco garantías o indemnizaciones que se le hayan puesto al comprador.

De la lectura del contrato, que publicó la SER para general conocimiento del valencianismo, quedó demostrado que a Lim se le perdonaron 17 obligaciones de 20.

La lectura del contrato (PINCHA AQUÍ Y LO PODRÁS LEER) concluye claramente que:

a) Sólo se cumplen 3 de las 20 obligaciones.

b) No estaban las principales:

1- Reducir la deuda del club.

La deuda ha aumentado a día de hoy, pese a su ampliación de capital voluntaria de 100 millones.

2- Acabar el nuevo estadio. Y el nuevo estadio ahí sigue sin solución.

La diferencia con respecto a la oferta vinculante que presentó Peter Lim de mayo de 2014 es de: (-301) millones de euros.

c) No estaban los 96 millones obligados del proyecto del arquitecto Fenwick para acabar el nuevo Mestalla.

d) No estaban 100 de los 200 millones de euros de préstamo de accionista que iba a hacer al club.

En este momento de forma voluntaria, porque no tenÍa obligación, tiene prestados al club 49,8.

e) No estaba tampoco la obligación de comprar en máximo dos años el viejo Mestalla recalificado con 90.000 m2 de edificabilidad por 150 millones de euros, quedándose en propiedad Lim el solar y emplear esos 150 millones para acabar el nuevo estadio.

f) Y en ningún caso se ha reducido la deuda del Valencia C. F. cuatro años después de la llegada de Lim. El club debe más.

g) Ni tampoco Peter Lim garantizó con su patrimonio la deuda bancaria que sigue teniendo el Valencia C. F. (a día de hoy, 192 millones, pese a la quita encubierta de 61 que negoció Lim).

h) No estaba la obligación de no poder vender el club en un mínimo de 5 años.

Realmente de la lectura del contrato es claro que Lim realmente sólo tuvo obligaciones ante la Fundación y ninguna ante el Valencia C. F. El contrato reflejó únicamente la compra de las acciones a la Fundación y el precio que coincide con el dinero que la Fundación debía a Bankia (88) por el préstamo con el que en su día compró el 70,06 % de las acciones del club y a la Generalitat (6).

No obstante, es muy reseñable que, pese a que se le liberó de sus principales obligaciones y negoció lógicamente lo mejor para él, a fecha de hoy Peter Lim tiene invertidos en el Valencia CF 195 millones de euros, por los que tiene el 82,33 % del VCF SAD, y tiene prestados a 30 junio de 2018 otros 49,8.

También recordarán que Amadeo Salvo una vez salió en julio de 2015, del Valencia C. F. de forma “amistosa" con Peter Lim posteriormente quiso volver antes de la llegada de Murthy y Mateo Alemany e hizo una tourne de entrevistas por todos los medios de comunicación de Valencia (excepto la SER) en enero y febrero de 2017.

En esta tourne ya no fue nada “amistoso” en sus declaraciones y, es más, organizó una rueda de prensa en solitario previamente para, ya sin careta, criticar abiertamente a Peter Lim.

Amadeo Salvo, Peter Lim y Layhoon. / VCF

Lim tiene ahora la herencia que le dejó Salvo firmada.

Si Lim la sabía, en el pecado lleva la penitencia, porque se usaron mutuamente, mientras el Valencia C. F. asistía esposado a esta partida de vanidad mutua, indefenso ante la posibilidad, que nunca sabremos, de un ofertante mejor, porque el proceso dirigido desde dentro por Salvo, con la aquiescencia de Aurelio Martínez y 17 patronos en modo estatua, para favorecer a Lim tuvo éxito.

Salvo tuvo un año más de presidente 'florero' (temporada 14/15), donde mandaba Lim con el mando a distancia de Nuno y eso chocaba con el ego de Salvo. Y Lim tuvo el club a precio muy rebajado sobre lo exigido.