No me preguntes si te soy fiel, puede que no te guste la respuesta

Ya sé que, en casi todos los podcast, la sexóloga Rosa Montaña nos recomienda comunicarnos con nuestra pareja, pero hoy nos habla de otra cosa: "A veces en pareja, e incluso con amigos, hacemos ciertas preguntas incómodas cuya respuesta no siempre queremos conocer, pero aún así la hacemos". Por ejemplo, cuando preguntamos "¿Me eres infiel?". La respuesta puede ser sí o no, aunque lo que queremos escuchar es "cariño, yo te soy fiel". ¿Estamos preparados para escuchar la verdad? ¿Qué queremos hacer con esa información? ¿Cuándo hay que ser sincero en pareja y cuando no? Descubre las respuestas en el tercer programa de la segunda temporada de 'Tu consulta sexoLÓGICA'.

Seguir leyendo