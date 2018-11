Los trabajadores de Povisa también quieren negociar

"Polo mantemento dos postos de traballo”, “Povisa culpable, Sergas responsable” o “non á precarización” son algunas de las consignas que de nuevo han vuelto a corear los trabajadores de Povisa. El motivo: que la dirección del centro ya les ha trasladado que por mucho que se mejore el concierto con el Sergas, no se mejorarán sus condiciones laborales y son, denuncian, precarias. De hecho la dirección les ha trasladado que no negociarán un nuevo convenio colectivo hasta que finalice el concierto, en el año 2024, y no están dispuestos a dejarlo correr, por eso esta sólo ha sido la primera cita de un calendario de movilizaciones que los llevará la próxima semana frente a la sede del PP de Vigo y la siguiente frente a la consellería de Sanidade en Compostela.

