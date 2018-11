En marcha, por fin, la electrificación del tramo ferroviario Guillarei-Tui

Buenas noticias para la modernización del Tren Celta y de la conexión ferroviaria entre Vigo y Porto. Este martes 13 de noviembre se publica en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de licitación de ADIF para el ejecución de las obras del proyecto constructivo de aumento de la potencia y mejora de protecciones en las subestaciones de Guillarei, Sela y Redondela. El presupuesto es de 5.638.000 euros y el plazo de ejecución de las mismas de 18 meses. Es el primer paso que se da en el lado español, toda vez que siempre se había justificado la inacción explicando que querían que estuviese finalizada la electrificación en el lado portugués. A una semana exacta de la Cimeira Hispano-Lusa de Valladolid (21-N) llega esta buena noticia desde la presidencia de ADIF.

El último paso que dio Portugal fue en abril al publicar en el Diario da República la declaración de utilidad pública, con carácter de urgencia, de los terrenos del último tramo de la Linha do Minho entre Viana do Castelo y Valença do Minho. Y es que Portugal está realizando los deberes con una inversión desde Nine hasta Valença por un valor de 83 millones de euros ya consignados en el Plano de Investimentos em Infraestructuras Ferrovia 2020. Incluso ya han abierto el concurso público para poder adquirir los Alfa Pendular que serán los encargados, a partir de 2019, de sustituir a los obsoletos trenes que actualmente cubren el trayecto Vigo-Porto.

Desde el Eixo Atlántico, su secretario xeral, ha valorado muy positivamente este paso dado desde ADIF bajo la presidencia de Isabel Pardo de Vera que tiene una especial sensibilidad para con los temas planteados desde Galicia. Vázquez Mao considera que es un paso importante y ahora espera que, la próxima semana en la Cimeira, se pueda también alcanzar un acuerdo con la salida sur ferroviaria de Vigo y el Corredor Atlántico. Hay voluntad del actual Gobierno Central y de ADIF por sacar adelante y estos dos asuntos los han elevado a los respectivos gobiernos tanto la Xunta como el Eixo, la RIET y la Comisión Interparlamentaria España-Portugal desde la Asambleia da Republica y el Congreso de los Diputados.