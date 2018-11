El acusado por el asesinato de Naiara declara sin mostrar arrepentimiento

El presunto autor de la muerte de Naiara, una niña de 8 años que falleció en julio de 2017 tras sufrir una brutal paliza por no saberse la lección, ha vuelto este martes al Juzgado de Instrucción nº1 de Jaca (Huesca) para escuchar las imputaciones hechas por las distintas acusaciones y declararse como único responsable de lo ocurrido.

El fiscal ha solicitado el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento contra una menor para Iván Pardo, tío político de la víctima en prisión provisional. El abogado del padre biológico también ha pedido que se juzgue a la madre de Naiara, y al hermano y la madre del acusado, por "asesinato por omisión" por no cumplir el deber de socorro. Asegura que el acusado, Iván Pardo, no ha mostrado arrepentimiento ni pedido perdón a los progenitores. "Sólo ha asegurado que su madre y su hermano (pareja sentimental de la madre cuando ocurrieron los hechos) no tienen nada que ver".

Será un juzgado popular el que decida. Por el momento, las partes han pedido nuevas diligencias a la juez del Juzgado nº 1 de Jaca, que recibía este martes a los abogados, tanto de la madre como del acusado, de la abuela y el hermano de la niña (hermano de Iván Pardo) y del padre biológico. Marcos García Montes, el abogado del padre biológico, también ha solicitado que comparezca el Ayuntamiento de Sabiñánigo, Servicios Sociales y a la Consejería de Educación.