Ciudadanos, Izquierda Independiente y Sí Se Puede! no aclaran si apoyarán los presupuestos del gobierno para Sanse

El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes ha llamado a la movilización social y ha pedido a los vecinos a que acudan al salón de plenos del ayuntamiento este miércoles a las 10:30h. coincidiendo con el pleno de presupuestos convocado por ejecutivo local.

La portavoz del PP, Lucía Fernández ya anunció el voto en contra a estas cuentas que denuncia se aprobarían a punto de finalizar el año, con cero euros destinados a fomento del empleo, la vivida pública o el alquiler social; 1.5 millones de euros destinados a las fiestas, 11 millones de euros al parque de La Marina sin que exista proyecto para desarrollarlo o con “todas las inversiones financiadas por la Comunidad de Madrid”.

Por su parte, Sí Se Puede! convocó una asamblea ciudadana para que los vecinos votaran si querían que la formación apoyo o no este proyecto de presupuestos. Ya hay una decisión tomada, pero Sí Se Puede! ha confirmado a SER Madrid Norte que no harán pública su posición hasta el mismo pleno, “para no influir en el resto de partidos políticos”. Ciudadanos e Izquierda Independiente también nos han emplazado al pleno municipal para conocer el sentido de su voto.

El ejecutivo municipal ha explicado que esperan que todos los partidos políticos aprueben los presupuestos por responsabilidad, porque son unas buenas cuentas para el municipio y recoge importantes mejoras e inversiones.

Podría ocurrir incluso que el pleno de presupuestos no se celebre puesto que el gobierno tampoco suma para que se apruebe la urgencia de su celebración.

Noticias relacionadas La Junta de Gobierno de Sanse aprueba el presupuesto de 2018