"Cada día me siento más importante y con más ganas"

El pívot brasileño del Montakit Fuenlabrada Lucas Nogueira, que protagonizó una de las llegadas más sorprendentes de la pretemporada, de los Toronto Raptors de la NBA al equipo fuenlabreño, se encuentra en un proceso de recuperación física y mental en busca de su mejor nivel que empieza a dar frutos como se pudo ver en la derrota frente al Real Madrid.

"Ahora me encuentro mucho mejor de confianza, de energía, positivo, pero me cuesta porque estuve siete partidos sin jugar, entrenando solo con mi preparador físico. Pero día a día, partido a partido, me siento más importante, con más ganas", explicó.

El trabajo para volver al estado de forma que le llevó a la NBA después de sorprender con el Estudiantes también incluye un trabajo fuera de la cancha, para el que cuenta con el psicólogo deportivo José Manuel Beirán, exjugador y plata olímpica con España en Los Ángeles 1984 y padre del jugador del CB Canarias. "Es un psicólogo increíble que me está ayudando muchísimo. También cuento con el apoyo de mi familia y mis amigos todos los días; y eso me está ayudando a mejorar como jugador y persona", aseguró Nogueira.

En este proceso, el interior carioca no sabe situar a día de hoy en qué punto estará el cien por cien de su rendimiento, ese que el Montakit espera para apuntalar su juego interior. "No sé hoy cuál es mi mejor nivel. Yo conocía hace siete años mi mejor nivel con Estudiantes, pero ahora he tenido muchas lesiones, muchos altos y bajos físicos, así que todavía no sé cuál es mi mejor nivel, pero cuando esté ahí te diré", declaró.

No obstante el jugador del Fuenlabrada si tiene claro su objetivo para la temporada. "Poner al equipo lo más arriba posible, sobre todo en la Copa del Rey", apostó el interior de un Montakit que se juega la plaza de anfitrión madrileño precisamente con el Movistar Estudiantes, siempre y cuando el Real Madrid esté entre los siete primeros, algo que parece fuera de duda.

El siguiente paso en busca del cien por cien de Lucas Nogueira no se hará esperar mucho: será el miércoles en casa ante el CEZ Nymburk checo en el partido (Fernando Martín, 20:30 horas) de la Champions League, un duelo fundamental para seguir sumando victorias ante uno de los rivales a priori más asequibles del grupo.