Mariah Carey, cómo hemos cambiado

Esto de las listas de ventas es poco fiable, pero cuando a una la colocan como la tercera mujer con más discos vendidos de la historia, tras Madonna y Rihanna y unos 200 millones de copias, algo quiere decir. La diferencia es que nuestra protagonista, Mariah Carey, es la diva más diva de las divas. Ahora presenta ‘Caution’, 15º trabajo de estudio en casi treinta años de carrera y que adelantó con el single ‘With you’. Vamos a adentrarnos en un mundo de lentejuelas y brillantina en el que también encontramos canciones que han marcado ya a más de una generación.

No tardó mucho en alcanzar la cima del éxito. En 1990 publicaba su primer álbum y en ese mismo momento el primer sencillo, ‘Vision of love’, se aupaba a lo más alto gracias, también es verdad, a una campaña de promoción exhaustiva en Estados Unidos. A pesar de eso, Carey demuestra que no es solo una buena voz y escribe casi todos los temas, además de participar activamente en la producción, algo que hará en adelante. Tras el R’n’B inicial, el funky y el soul serían los protagonistas de su segundo disco, ‘Emotions’.

Carey se había convertido en la nuera perfecta de América y sus agudos a la hora de cantar eran ya todo un sello musical. El éxito era tan arrollador que apenas dio tiempo a gestionarlo y en 1993 publicaba su cuarto trabajo, si contamos también un MTV Unplugged. Las cifras astronómicas situaban ya a uno de sus singles, ‘Hero’, como su octavo número uno en solo cuatro años.

Y ya que Mariah cumplía tantos estereotipos americanos, no le quedaba otra opción que grabar el clásico disco navideño sin el que un artista del país de las barras y estrellas no puede vivir. Pero a diferencia de tantos otros, el suyo se convirtió de inmediato en un clásico del mes de diciembre. Servidor no disfruta de una Navidad completamente satisfactoria si no suena el ‘All I want for Christmas is you’.

Ya hemos superado el ecuador de los 90, década en la que fue reina absoluta de las ventas discográficas en todo el mundo y en la que cada año publicaba un número uno. De hecho al menos un par de temas de cada uno de sus discos se colaban directamente en la cima, algo al alcance de muy pocos artistas. En 1995 publicó ‘Daydream’ con el tema ‘Fantasy’ como carta de presentación.

A pesar de su arrollador éxito en Norteamérica, Carey apenas había roto las listas en Europa, donde su repercusión no era discreta, pero tampoco era constante como ocurría al otro lado del océano. Llegamos a 1997 para escuchar ‘Butterfly’ y el tema ‘Honey’.

En 1999 Mariah se despedía de la década con, adivinen, otra colección de números uno. Pertenecían al disco ‘Rainbow’, donde seguía apostando por incluir pinceladas de hip hop y otros estilos urbanos gracias a colaboraciones como la que firmó Jay-Z en ‘Heartbreaker’.

Tantísimo éxito no podía salir gratis y Carey sufrió un episodio de cansancio extremo que la obligó a parar por prescripción médica. Pero tampoco estuvo mucho tiempo quieta. Eso sí, los primeros años del nuevo milenio no fueron todo lo bien que se esperaba: el disco de su primera película, ‘Glitter’, no respondió a las expectativas y su sucesor ‘Charmbracelet’, registró peores datos. Seleccionamos, del primero, ‘Loverboy’.

Pero las grandes artistas nunca dejan de trabajar por volver a lo más alto y la neoyorkina lo consiguió enseguida, en 2005, con el disco de ‘The emancipation of Mimi’, donde se centró en fijar el sonido que tanto le había reportado antes. ‘We belong together’ la devolvió al trono musical.

Tres años después encontramos lo que a la postre sería su último número uno, el décimo octavo de su carrera, con ‘Touch my body’. Pertenece a su disco ‘E=MC2’ y con él se colocaba entre los Beatles y Elvis como artistas con más sencillos líderes de las listas.

Desde entonces la presencia de Carey ha disminuido, pero sin abandonar los primeros puestos de cualquier lista que se precie. En 2009, con casi veinte años de carrera a sus espaldas, publica un disco introspectivo y personal como es ‘Memoirs of an imperfect angel’, que presentaría con ‘Obsessed’.

A partir de esta época tenemos en la vida de Mariah un poco de todo, desde más espectáculos navideños que todavía mantiene hasta colaboraciones y singles independientes que mantuvieron su estrella brillante. Pero nos vamos a despedir con el que hasta ahora era su último trabajo de estudio, de 2014, el ‘Me. I am Mariah… The elusive chanteuse’, donde su colaboración con Miguel fue la más exitosa gracias a la canción ‘Beautiful’.