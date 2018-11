Inglorious, talento español para PS4

El nacimiento de un videojuego producido en España siempre es una buena noticia. Es el caso de Inglorious, del estudio Coven Arts, que nos reta a competir contra un amigo limpiando mazmorras de monstruos para ver quién de los dos es el más rápido. Y lo hace como antes, cuando el multijugador era local compartiendo sillón en casa. Es una propuesta original porque no vamos a enfrentarnos directamente a nuestro competidor, sino que cada uno debe resolver sus enfrentamientos por separado a pantalla partida.

Hemos charlado con uno de sus creadores, Javier Míchel (Game Designer de Coven Arts), que lo califica como un “party game”, ideal para jugar con los amigos en las reuniones en casa “y poder ver sus caras de sufrimiento mientras les vas ganando”. Su aspecto visual, colorido y perspectiva aérea nos recuerda rápidamente a League of Legends, mientras que las mecánicas de destrucción de enemigos y acumulación de recursos nos traslada hasta la saga Diablo, algo que no es casual. Javier Míchel reconoce que se ha intentando atraer al público de ambos mundos, y se han introducido cuatro campeones con estilos de juego diferentes para que cada jugador desarrolle su propio estilo.

Inglorious se divide en dos fases de forma básica. En la primera los jugadores compiten por eliminar enemigos y conseguir sus almas, que pueden invertirse en mejorar el equipo o tratar de ralentizar a nuestro competidor con más enfrentamientos o runas de efecto negativo, “unas pequeñas zancadillas” al estilo de Mario Kart. La segunda parte, en la que entra el juego el jefe final, “es una pura carrera por ver quién lo elimina antes”. Y la propuesta funciona, pese a que se nota cierto retardo en la respuesta de los personajes a nuestras órdenes. Además han incluido un modo para un solo jugador que nos permite familiarizarnos con las mecánicas a base de derrotar a oleadas de enemigos.

Modo competición local en Inglorious / Coven Arts

El estudio Coven Arts nació gracias a los másteres relacionados con videojuegos en U-tad, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Sus miembros debían presentar como trabajo final un prototipo de videojuego, y así nació el germen de Inglorious, aún con otro nombre. Más tarde lo presentaron ante Sony, que les ofreció entrar en su programa Playstation Talents Games Camp en Bilbao con kits de desarrollo para PS4 y asesoramiento profesional. Tras constituirse como empresa formal y dedicar 10 meses al desarrollo, han conseguido poner Inglorious en el mercado y que todos podamos disfrutar de él.

Más actualidad

Este miércoles ha salido a la venta Fallout 76 para Playstation 4, Xbox One y PC. Se trata de la primera entrega multijugador online de esta saga de rol que nos reta a sobrevivir tras el apocalipsis nuclear. Los servidores han sido abiertos hoy mismo por lo que hasta la próxima semana no podremos valorar el juego adecuadamente, pero sí podemos adelantaros las impresiones con su versión beta: Fallout ha vuelto con un yermo enorme, esta vez ambientado en West Virginia. Se ha introducido el nuevo sistema C.A.M.P. para establecer nuestros asentamientos en cualquier parte del mapa y poder transportarlo cómodamente, y el componente online se nota en la ausencia de personajes no jugadores, en la necesaria colaboración para afrontar los desafíos más duros y en la existencia de eventos en tiempo real con recompensas atractivas. Ya con la versión final, nos adentraremos más profundamente en el yermo.

Battlefield V, ambientado en la II Guerra Mundial, estará en las tiendas el 20 de noviembre. Y ya tiene tráiler de lanzamiento. En él podemos explorar algunos de los frentes menos conocidos de la contienda, como en tierras noruegas o el norte de África dentro de su modo campaña para un jugador. Además su modo online pondrá sobre el campo de batalla, de nuevo, a 64 jugadores simultáneos.

Y finalmente también está ya en el mercado ‘11-11 Memories retold’, una aventura narrativa con motivo del centenario del fin de la 1ª Guerra Mundial. En él vamos a tomar el papel de un fotógrafo canadiense y un ingeniero alemán para ponernos en su piel dentro y fuera del campo de batalla, con decisiones y consecuencias de las mismas para el devenir de la historia. Como curiosidad, el doblaje inglés de los protagonistas ha corrido a cargo de Elijah Wood y Sebastian Koch. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.