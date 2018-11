Casimiro: "El Frankfurt es un equipo que hace muy buen uso de la línea de tres puntos"

Luis Casimiro , analizó el encuentro contra el Fraport Skyliners Frankfurt y habló de la baja del escolta Jaime Fernández, de las ausencias en el puesto de base, del estado de Shermadini, del rival, de los tiradores del equipo y todos los temas de actualidad del equipo.

"Jaime Fernández va a ser baja para el partido, incluso no va a viajar porque tiene un edema óseo en la rodilla por esa caída tan fea que tuvo el día de Breogán. No es mucho pero por precaución sobre todo y porque tiene dolor aún, no va a viajar y va a seguir en tratamiento. Gio ha entrenado hoy a menos ritmo por un golpe en el cuádriceps bastante doloroso pero en más de 24 horas que tenemos hasta el partido estará disponible para poder jugar".

“Ellos reaccionaron muy bien a la derrota que tuvieron aquí. Ya lo dijimos al final del primer partido. Nuestro trabajo defensivo pudo desdibujar un poco lo que es su juego pero son un buen equipo. El Fraport Skyliners es un equipo que hace muy buen uso de la línea de tres puntos, Murphy está tirando con un 70 % de acierto en los 4 últimos partidos. Han perdido a su 5 puro, juegan con falsos pívots -sus 4 juegan de 5-, abren mucho el campo y esto les ha hecho ser muy peligrosos en ataque, con un porcentaje de acierto bastante grande. Eso y el ritmo con el que juegan son las dificultades máximas. Tenemos que adaptarnos a que nuestros cincos puedan defender muchas situaciones de continuaciones abiertas para tiros abiertos. Ellos, en un problema que podían tener, han encontrado una virtud y la verdad es que están jugando muy bien".