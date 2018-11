Amargo fin de semana para el Club Baloncesto Soria

El Club Soria Baloncesto vivió otro duro fin de semana y es que la siempre difícil competición autonómica está subiendo el listón y sólo hay sitio para los más fuertes. El equipo Senior, el CSB Soria Ciudad Europea del Deporte, quedó fuera de la Copa de Castilla y León en su primera convocatoria en muchos años y abriga, esperanzado, poder mejorar su rendimiento en la liga que comenzará en un par de semanas. La cantera, por su parte, también está sufriendo mucho esta temporada y tendrá que trabajar más para poder revertir la situación: dos victorias en ocho encuentros.

El primer escenario del fin de semana estuvo en Soria, en San Andrés, con la visita del potente CB La Flecha que no dio opción a ninguno de los combinados sorianos. Así las cosas, el líder del grupo se impuso al CSB Infantil Masculino A por 45-93 en un partido que fue de más a menos para los sorianos que fueron cediendo terreno conforme pasaban los minutos para terminar derrumbándose en el último parcial. A renglón seguido, el CSB Junior Masculino Fertilizantes Actyva mantuvo el rumbo durante todo el partido contra los vallisoletanos pero cayó en la recta final por 70-81 repitiendo la tónica de los últimos partidos y, finalmente, el CSB Cadete Masculino A no tuvo el día frente a un equipo que se mostró muy rocoso en todas las facetas del juego y que terminó ganando por 59-96.

El segundo escenario tuvo como sede Valladolid a la que acudieron tanto el CSB Cadete Masculino B que no pudo con un gran IVECO CBC VALLADOLID B que supo imponerse por 78-56en un partido bastante bueno de los sorianos sobre todo en la primera mitad y que fue decayendo paulatinamente conforme se quedaban sin gasolina tras un intento de ruptura fallido en el tercer cuarto. Por último, en el partido de la jornada, el CSB Soria Ciudad Europea del Deporte se jugaba el paso a semifinales de la Copa de Castilla y León contra un CB LA FLECHA que supo imponerse desde el pitido inicial con un juego más intenso y efectivo que nunca pudieron contrarrestar los sorianos que llegaron al descanso ya con 20 abajo. En la segunda mitad se igualaron más las fuerzas pero los pucelanos mantuvieron el control del encuentro para firmar el definitivo 94-64.

El tercer y último escenario estuvo, este domingo, en Burgos donde el CSB Infantil Masculino B obtuvo la primera victoria de la jornada al saber jugarle de tú a tú a un Maristas B que, no obstante, siempre fue por delante atendida la poca eficacia de los sorianos frente al aro. La defensa sujetó el partido y consiguió que los locales nunca pudieran poner tierra de por medio para luego, en la recta final, poder darle la vuelta a la tortilla y lograr una ajustadísima 62-64 gracias al mayor acierto soriano en los minutos decisivos. El ADASA CSB, por su parte, perdió 65-39 en el compromiso matutino contra un Castilla Sport C con buen baloncesto pero muchas faltas que al final penalizaron a las sorianas más pequeñas que luego, en el partido vespertino, no pudieron superar el cansancio y perdieron contra el Castilla Sport A por 76-26.

En la Liga Municipal de Soria, el CSB se impuso al Maderas Rupérez de San Leonardo por 57-53 logrando así una segunda victoria con la que cerrar esta jornada de baloncesto.