Juan Carlos: "Fueron los jugadores del Granada los que me dijeron que tirara la pelota fuera"

El portero del Club Deportivo Numancia, Juan Carlos Sánchez, ha reconocido en SER Deportivos Soria que no obró bien al salir disparado al término del partido del pasado domingo para encararse con un jugador rival. Sin embargo, explica que fueron los propios futbolistas del Granada los que le instaron a lanzar el balón fuera del campo, para que Puertas fuese atendido y que de ahí su tremendo enfado al ver cómo los nazaríes no sólo no devolvieron el esférico sino que atacasen la portería soriana.

Por otro lado, el cancerbero mallorquín valora como muy bueno el punto obtenido en Los Cármenes, pese a no realizar el Numancia un gran partido, y lo considera como un necesario punto de inflexión para que el equipo “se crea” que puede puntuar en cualquier campo.

recurso por lópez garai El Numancia ha recurrido la tarjeta roja que vio su entrenador Aritz López Garai al término del partido del domingo en Granada. El árbitro del encuentro (Iglesias Villanueva) reflejó en el acta que expulsó a los dos entrenadores (Diego Martínez y López) por el mismo motivo: “Entrar al terreno de juego una vez finalizado el partido, encarándose de forma agresiva y discutiendo a voz en grito (sin llegar a escuchar sus comentarios), con los brazos en alto y realizando aspavientos durante bastante tiempo con el entrenador adversario teniendo que ser sujetado por varios jugadores y miembros del cuerpo técnico”. Sin embargo, el Numancia ha aportado la prueba videográfica en la cual se aprecia que los dos técnicos no hacen lo mismo, por lo que el acta no se ajustaría a la realidad.