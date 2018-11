El Consejero Sáez Aguado sigue presumiendo de la Sanidad de la provincia de Soria

Parece que en Soria sus habitantes se quejan de vicio en materia sanitaria, cuando todo funciona bien. Ángel Hernández, procurador socialista soriano, acusó ayer en el Pleno de las Cortes al Ejecutivo regional, y más concretamente al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado de mentir engañar y no cumplir con los compromisos en materia de Sanidad para con la provincia de Soria. “Usted está engañando a los soriano y a las sorianas y los gobiernos y las alianzas estamos cabreado cabreado porque no se puede aguantar que usted ninguna continuamente a la provincia de Soria hoy le pido a ti que reconozca que ha mentido que no se ha cumplido los compromisos y que las proposiciones no de ley que se aprueban estás cortes usted se la pasa cuando yo le diga”.

Y, contrastando con la manifestación de hace algunas semanas reclamando una sanidad más digna para la provincia de Soria, el consejero sacó pecho por “el reconocimiento de la Fundación Europea para la Calidad Sanitaria. Reconocimiento de la sanidad soriana atención hospitalaria y Atención Primaria con el mayor grado de calidad por parte de la Fundación. ¿Sabe cuántas organizaciones sanitarias de esa dimensión, hospital y toda la primaria de Soria tienen eso en España? Ninguna.

Aún más, Sáez Aguado apuntó que Soria es la que más inversión media por habitante recibe. “Buena expresión que el área de salud de la provincia de Soria es la de mayor gasto por habitante por parte de la Junta de Castilla y León. Fíjese qué diferencia hay con Valladolid: el 24% más de gasto por habitante en Soria que en Valladolid”, aseveró el consejero.

Inquirido por varios asuntos como el Hospital Santa Bárbara, o el Centro de Salud Soria Norte, Sáez Aguado mantuvo su discurso de que todo está en orden. “Le voy a reconocer una cosa señor Hernández: es cierto que las obras del hospital no han comenzado. Entre otras razones, porque todavía no tenemos la licencia por parte del Ayuntamiento. Y con respecto al Centro de Salud de Soria Norte, como sabe, estamos adaptando el proyecto, que forma parte del plan que hemos aprobado recientemente, y cuando tengamos ese proyecto lo licitaremos”.