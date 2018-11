Barreda sobre Cospedal: "no quiero hacer leña del árbol caído"

Tuvo "constancia" de ser espiado. Lo ha asegurado, el expresidente regional, José María Barreda que ha pasado por 'La Ventana de Castilla-La Mancha' donde se ha referido a las últimas informaciones que relacionan a María Dolores de Cospedal con la agencia de detectives 'Metodo 3' y sus audios con el excomisario Villarejo.

Barreda, dice que "no quiere hacer leña del árbol caído" y no pretende hacer lo que el PP hizo con él durante su última legislatura de Gobierno en Castilla-La Mancha, donde asegura, los populares le convirtieron en "enemigo". Además, entiende que Cospedal ya no tiene futuro político, especialmente, pensando en las elecciones autonómicas del próximo año.

Sobre el actual Gobierno de Emiliano García-Page, asegura que está haciendo una labor muy "positiva" con un buen trabajo de reconstrucción después de la legislatura del PP llena de "recortes" y con deterioro de los servicios públicos.

Sobre el pacto con Podemos, en el Gobierno regional, asegura que el presidente de la Junta no ha hecho dejación de los principios ideológicos del PSOE y que si "Podemos se convierte en un partido socialdemócrata en la práctica, bienvenido sea". Escucha la entrevista