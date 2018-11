El convenio de la Final Four de Vitoria: informes del Ayuntamiento detectan incumplimientos de la ley y deficiencias

Dos informes técnicos del Ayuntamiento de Vitoria cuestionan la legalidad de diversos aspectos del convenio que las instituciones locales y el Gobierno vasco han firmado con la Euroleague para la organización de la Final Four de 2019 en Vitoria. Un convenio que, según la documentación a la que ha tenido acceso la CADENA SER, "adolece de fundamentales deficiencias" y "no cumple con las exigencias de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público".

A pesar de las discrepancias técnicas, el Gobierno de Urtaran aprobó el pasado viernes el convenio con la Euroliga por el que el Ayuntamiento de Vitoria aportará un millón de euros para la Final Four. Las otras dos instituciones implicadas -el Gobierno vasco y la Diputación- van a financiar el evento con 1,5 millones de euros cada uno.

Fuentes del Gobierno municipal han señalado a la CADENA SER que "la conclusión es que no se trata de informes negativos" y resaltan que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento es el mismo que el del Gobierno vasco. "La fórmula del convenio está plenamente justificada", dicen estas fuentes, aunque no entran a valorar los reparos concretos sobre el contenido del convenio planteados por los informes técnicos.

Y es que uno de estos informes -el informe jurídico elaborado por el jefe del servicio administrativo del Ayuntamiento de Vitoria- señala que "el texto del presente convenio de colaboración adolece de fundamentales deficiencias". Y la lista es larga.

La última palabra: un tribunal en Suiza

En el acuerdo entre las instituciones y la Euroliga se señala que este "se rige e interpreta según el derecho suizo". Y que en caso de "disputas" entre las partes, la resolución estará en manos de un Tribunal de Arbitraje en Lugano (Suiza). El informe técnico del Ayuntamiento de Vitoria pide que se retire esta cláusula y que conste de forma "expresa" que las leyes que se tienen que aplicar son las de España, Euskadi y Álava.

"Resulta improcedente que el devenir de posibles conflictos se difiera a un ordenamiento como el de Suiza, ajeno al lugar donde empieza y acaba el objeto real de la colaboración", señala el informe jurídico. No es razón suficiente -afirma el informe- que la empresa mercantil de la Euroliga tenga su sede en Luxemburgo.

Asimismo, tanto este informe como otro del interventor y un tercero del Gobierno vasco que se cita en la documentación municipal, señalan que en el convenio no se cumple la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El interventor del Ayuntamiento señala que la naturaleza del convenio "es acorde a un contrato de adhesión no cumpliendo en su contenido con las exigencias previstas en la ley".

Otros incumplimientos tienen que ver con el plazo de vigencia del convenio, el régimen de modificación del acuerdo o las consecuencias en caso de que no se cumpla el convenio. En este sentido, el informe jurídico del Ayuntamiento censura "lo que parece un recargo del 3% sobre eventual retraso en los pagos", que no se especifica cómo lo aplicaría la Euroliga.

¿Cuánto dinero pone la Euroliga?

Según el informe jurídico del Ayuntamiento, tampoco se cumple la ley "debidamente" en las aportaciones económicas que se realizan para la celebración de la Euroliga. "No se consigna el presupuesto total de la actividad", alerta el informe. Y añade que no existe constancia de la aportación que realizará la propia Euroliga a la celebración de la Final Four. Tan solo aparece lo que ponen las instituciones para la organización del evento.

También se pide "mayor claridad" en el apartado de patrocinadores, publicidad y venta de merchandising.

Otro problema está en que la Euroliga "no asume responsabilidad alguna sobre la seguridad y protección" del evento y se lo traslada a las instituciones y, en especial, al Gobierno vasco. Algo que "no parece compatible con la previsión posterior de que la Euroliga pueda acudir a una empresa de seguridad privada".