Urtaran: "Antes de finalizar 2018 firmaremos la reforma del entorno del Banco de España"

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, en los estudios de 'Hoy por Hoy Vitoria'. Escucha aquí la entrevista completa:

Gorka Urtaran asegura que la reforma del entorno del futuro memorial de víctimas del terrorismo es una cuestión de agendas. "Antes de final de año rubricaremos el acuerdo para poder disponer de la partida presupuestaria para remodelar la zona".

El alcalde ha desmentido al delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, quien dijo en Radio Vitoria que el soterramiento está en fase inicial. "Él me traslada que no se expresó bien. La solución técnica se presentó en mayo. No hay más excusas, el Ministro de Fomento debe convocar ya una reunión de la sociedad del soterramiento".

Urtaran mantiene su negativa a remunicipalizar el servicio de limpieza y ve "irresponsable que grupos de la oposición pretendan que los trabajadores de FCC entre en la plantilla del Ayuntamiento sin realizar una OPE".

Por otra parte, ha anunciado que "mañana conoceremos el uso de la antigua gasolinera Goya". Será tras una reunión con los técnicos municipales donde abordarán la viabilidad de la propuesta presentada por Mercedes. "Yo la veo positiva, pero si no se puede llevar a cabo recuperaremos el centro fotográfico Alberto Schommer".

Además, Urtarán ve positivo que los jóvenes que quieran acceder a un piso municipal realicen trabajos comunitarios para reducir el precio de su alquiler. Todo ello en una semana de impasse en relación a las negociaciones por alcanzar un acuerdo presupuestario.