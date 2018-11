El Ayuntamiento cederá el puesto del edil Carlos Castillo a Sánchez en el Puerto

El cese conocido este martes por parte de Puertos del Estado, del presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, como miembro del Consejo de Administracion del puerto de Alicante sigue trayendo cola. Sánchez insiste en que esa decisión es un "síntoma de sectarismo" del presidente Pedro Sánchez y del de la Generalitat Ximo Puig.

Y su mano derecha en la Diputación, el vicepresidente Carlos Castillo, le ha ofrecido el puesto que él -en calidad de concejal de Alicante- ocupa en el Puerto. La cuestión es que el puesto de César Sanchez era de libre designacion de la administracion estatal para representar los intereses del Estado, y no de la Diputación de Alicante.

Para Sánchez lo importante no son las dietas aparejadas a ese cargo ni que no haya acudido a algunas de esas reuniones del Consejo, o que su aportación a éste no se haya reflejado en cuestiones como no presentar alegaciones a los polémicos macrodepósitos que el puerto prevé instalar. Él siempre ha sido "fiel y leal" como institución, afirma, y lo importante, era tener una interlocución con el puerto, de la que ahora le han privado.

En cualquier caso, Sánchez, que minutos antes de este anuncio de Castillo ya había anunciado que intentaría revertir de alguna forma la situación, ha vuelto a recriminar al PSOE su "sectarismo", ha dicho. Dice que "le ha faltado tiempo a Pedro Sánchez para volver a apartar del puerto de Alicante a instituciones que no son de su color político", y afirma que es "el mismo modelo de pensamiento único" que sigue Puig en la Comunitat Valenciana.

Barcala justifica la cesión y la oposición se lo reprocha

Y es que el Ayuntamiento ya ha movido ficha. Para que César Sánchez no salga del Consejo de Administración, decide que ocupe el sitio del concejal Carlos Castillo. El consistorio es competente para proponer a quien quiera, aunque esa persona no forme parte de la corporación municipal.

El alcalde, Luis Barcala, ha querido agradecer que el concejal Carlos Castillo ceda uno de los dos puestos que tiene el Consistorio al presidente de la Diputación. Añade que, de este modo, todos los municipios de la provincia tendrán representación en el Puerto pese a los ataques, dice, "sectarios y partidistas" de la Generalitat contra la institución provincial.

Pero la oposición, no ve bien que el PP utilice un puesto de representación municipal para colocar a César Sánchez.

A la portavoz socialista, Eva Montesinos, le parece "muy grave" que se use un puesto del Ayuntamiento para representar a la Diputación. Afirma que es "una muestra más del uso partidista" que hace el PP de las instituciones.

En la misma línea Compromís, que critica la decision, pide que, por lo menos, Sánchez la aproveche para asistir a las reuniones.