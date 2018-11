Banco Sabadell pide 'claridad' a la nueva Ley Hipotecaria

El Banco Sabadell pide "claridad" al ejecutivo en la nueva Ley Hipotecaria. Lo ha hecho por voz de su consejero delegado, Jaime Guardiola, que este miércoles en Alicante ha clausurado la decimotercera edición de la jornada de Negocio Internacional. Preguntado sobre cómo afectará a los bancos el acuerdo alcanzado por los grupos de gobierno para que las entidades hagan frente a los gastos de las hipotecas, con excepción de la tasación (que recaerá en el cliente), Guardiola lo ha calificado como "bueno en general" siempre y cuando no "esté todo ha sometido a contingencia interpretativa".



Después serán los bancos quienes ,"dentro del juego de la competencia", decidirán sobre los cálculos de gasto inherentes en cada operación y que no son sólo éstos. "La sana competencia irá colocando a cada uno en su lugar", ha remarcado.

Y no quiere hablar Guadiola de repercutir esos gastos en el cliente. Hay que ver si el resultado final "aporta capital", dice y ha recordado que los gastos de una hipoteca no dependen exclusivamente del cobro de comisiones o del impuesto de los actos jurídicos documentados. Hay que ver también las "condiciones de fondeo" y la prima de riesgo, entre otras.

Si las primas de riesgo de España y los mercados se relajan y son más bajas, "pues tendremos precios más competitivos, pero si, como está pasando, el fondeo a largo plazo en Europa va creciendo, veremos precios más altos de las hipotecas", ha concluido el ejecutivo.

También ha hablado Jaime Guardiola sobre el Brexit y el principio de acuerdo técnico alcanzado entre Londres y Bruselas. Asegura Guardiola que "no va a ser un camino fácil para Theresa May" pero insiste en que "no tiene lógica dejar una situación tan compeja sin acuerdo".

La jornada

El subdirector general de la entidad y director de la Territorial, Jaime Matas, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. Tras la apertura del acto Carlos Ventura, el director general y director de Banca Comercial de Banco Sabadell, ha ofrecido la conferencia "El papel del sector financiero en los procesos de internacionalización de empresas".

Los ponentes

Se ha celebrado posteriormente una charla-coloquio en el que han participado Francisco Lorente, presidente de la compañía naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) en España; Santiago Vallejo, presidente de Pinturas Isaval y Vicente Berbegal, presidente de Actiu Berbegal y Formas, SA

Aquí el presidente de MSC ha opinado que el puerto de Alicante está "un poco infrautilizado" y ha sugerido que se especialice orientando su negocio hacia los países del Magreb, especialmente Argelia, Marruecos y Túnez. Así ha respondido Lorente tras ser preguntado por el papel del puerto alicantino.

"Podría dar más de sí", ha sostenido el máximo responsable en España de la naviera antes de apostar por que este recinto "se concentre en nichos de mercado que atender de forma eficaz" mediante escalas con barcos de tamaño medio hacia el norte de África.

Lorente ha explicado que el puerto alicantino tiene una "entidad propia" aunque con el hándicap de tener que "competir con un macropuerto como el de València, tan cercano". Ha comparado esta situación con el puerto de Tarragona, "con la gran sombra" que proyecta Barcelona, pero ha insistido en que Alicante tiene futuro si se centra en objetivos concretos, como el norte de África.