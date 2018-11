Neuman: "Arriesgamos no para ganar, sino para tener una carrera creativa"

Neuman, ha intentado no repetir ninguna fórmula que ya les hubiese funcionado. El grupo ha realizado una grabación totalmente de manera analógica de canción a canción lo que les llevó a experimentar y obtener el sonido que ellos querían. “Mi posición en ese sentido era de crear y para eso tienes que arriesgarte, no para ganar, sino para ofrecer algo distinto y tener una buena carrera creativa” dice Paco.

‘Crashpad’ llegó tres años después de una gira que les llevó por los mejores escenarios y festivales presentando su anterior álbum “If”, con el que consiguieron estar en la primera línea de la música indie de nuestro país.

Paco Román, alma y líder de Neuman tiene mucha personalidad artística y se sale de cánones establecidos. Dentro del disco nos encontramos con canciones indie pop con un fuerte aire anglosajón y épico que duran entre dos y doce minutos. Paco, nos decía que él intenta ordenar todo eso en su cabeza y cuadrarlo, es algo que le sale innato. “Si dura 12 no me importa, lo que sí que quiero es no adornarlas demasiado. Intento que mantenga el espíritu de cuando se creó”.

Entre los nuevos proyectos Neuman, Paco nos hablaba sobre la canción ‘Sister’ del dúo de productores y dj´s ELYELLA al que le pidieron su colaboración prestando su voz. “Me sorprendió mucho cuando me lo pidieron. Es una canción fantástica que me encanta escuchar y que tiene ese punto bailable”.

Neuman, es el nuevo grupo que se subirá la noche del miércoles 14 de noviembre sobre las tablas del Teatro Principal de Alicante dentro del ciclo “Momentos Alhambra en el Escenario”. Con la venta anticipada de entradas completamente agotada dos semanas antes del concierto, Neuman presenta en formato acústico su último disco ‘Crashpad’, además de repasar alguna canción de trabajos anteriores que no suelen entrar en los conciertos electricos y que por formato le gusta tocar y comentar.

Aquí tienes la charla que hemos tenido en el programa.