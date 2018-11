Kathrine Switzer: "Estoy sorprendida por el esfuerzo en Euskadi en apoyar a las mujeres"

'La Ventana Euskadi' entrevista a Kathrine Switzer, un referente de la lucha por la igualdad de la mujer en el deporte, y que estos dias se encuentra en Euskadi para recoger el“Premio Deusto a los Valores en el Deporte” que otorga la Universidad de Deusto en su primera edición.

Kathrine Switzer, la primera mujer que acabó con dorsal, el número 261, el maratón de Boston, se hizo famosa cuando uno de los organizadores saltó sobre ella e intentó echarla del recinto.

Kathrine Switzer, que en estos dias ha aprendido a decir "Kaixo" y "Lagunak" asegura en la entrevista con Eva Domaika que "correr transforma a las mujeres. Te hace sentir segura de tí misma, te reafirma. Es asombroso que solo poner un pie delante de otro te haga sentir que eres capaz de todo. También te hace sentirte sin miedo. Y después de correr, puedes querer dar otro paso, empezar otra nueva vida o asumir un reto que quizás antes temías. Una mujer puede empezar corriendo un kilómetro y decir: igual puede correr la carrera de 5 en mi ciudad y luego 10 y luego una maratón. Y tú sabes: si corres un maratón puedes hacer todo".

Kathrine Switzer no entendía el feminismo porque proviene de una familia de mujeres fuertes "con una madre que trabajaba a todas horas, una superwoman. Y mi padre fue quien me animó a correr. Cuando yo corría con doce años no las entendía. Empecé a correr con hombres y fueron maravillosos conmigo y yo decía: por qué las mujeres se están quejando de los hombres si son maravillosos. Hasta que corrí el maratón de Boston, yo era una chica que quería correr su primer maratón. Cuando el oficial me atacó, cambió todo. Y entonces entendí qué pasaba. La comunidad running me aceptaba pero la comunidad oficial no. Y pusieron barreras para que participara. Incluso aunque en sus bases no había nada escrito. Luego, sacaban todos los mitos".

Kathrine Switzer relata que "Sí, el bigote, el pelo en el pecho, las piernas gordas, nunca podrás tener hijos, nunca te echarás novio...Las mujeres tenían miedo de intentarlo. Decían: Igual me pasa eso". "En el mismo maratón. Después de que el oficial me atacara, yo estaba muy enfadada, pero tenía que acabar la carrera y, tú lo sabes, no acabas un maratón si estás enfadada. Cuando me quedaban 35 kilómetros me dije: no es su culpa, es un producto de su tiempo y sus creencias. Depende de mí cambiarlo. Mi padre siempre decía que si empiezas algo, tienes que acabarlo. Y decidí asumir mi responsabilidad. Primero decidí ser una buena atleta, no sólo una que terminara carreras, para tener una voz más fuerte y mayor credibilidad. Es fácil discutir con los corredores, pero no, con un atleta de élite mundial. Y me convertí en una buena corredora. Y fue excitante porque yo no soy una corredora talentosa, yo trabajo fuerte, pero no tengo talento".

Kathrine Switzer iba a correr el maratón el pasado domingo en San Sebastián, "pero me lesioné y cuando iba en el coche de carrera, estaba farfullando y le dije a Félix: volveré el año que viene. Estoy muy sorprendida por lo que pasa en Euskadi, donde se está haciendo un esfuerzo público importante en la paridad, incluyendo a las mujeres en todos los aspectos de la vida. No conozco ningún país en el mundo donde se esté haciendo con tanto apoyo de las instituciones.

La entrevista termina con la frase a Eva Domaika: "Nos vemos el año que viene. Correremos juntas".