Bizcocho: "Esa no es la afición que necesita el carnaval"

Las declaraciones del José Manuel Braza "El Sheriff", en SERxCuatro la semana pasada causaron mucho revuelo con más de 50.000 reproducciones en los diferentes canales de las redes sociales de Radio Cádiz en las que explicaba sus sensaciones cuando el teatro gritó aquello de "El bizcocho donde está", en alusión a la chirigota No te quemes todavía que no había logrado pasar de fase.

La respuesta no tardó en llegar del autor de la chirigota sevillana que atendía los micrófonos de Radio Cádiz para "mandarle un abrazo porque él es una persona muy querida". Bizcocho afirmaba que "me da mucha pena porque indirectamente me veo implicado en eso al estar mi nombre. Es cierto que no tenemos nada que ver, pero él tampoco. Mi forma de verlo es que salió el jurado y saltó ese grito espontáneo".

El diagnóstico del autor es claro: "Esto es más de lo mismo de lo que hablamos siempre de redes sociales de gente que parece que quiere tirar por tierra a una agrupaciónn y eso noestáa muy feo. Esa no es la afición que necesita el carnaval".

Antonio Álvarez iba más allá cuando mandaba este ruego a sus aficionados. "A mi no me gustó aquello, para mi fue una sorpresa. No me hago el cuerpo a estar en boca de la gente, me sorprende sobremanera. Me escribía la gente y me di cuenta de que esto no es bueno para nada. Es una muestra más de que en el teatro cada vez hay mas gente de fuera y del aficionado radcial. Si me escuchan quiero pedir que a nosotros no nos apoyen de esa mala manera" sentenciaba.