Edu Ramos: "Tenemos que mirar para arriba y esperar que la racha no acabe"

Edu Ramos llegó a Cádiz para reforzar el eje de la zaga y el centro del campo. Era uno de los fijos de Cervera, pero la recuperación de Garrido y la buena marcha del equipo lo tienen fuera el equipo titular. El jugador entiende que "antes no se conseguían las victorias y las semanas se hacían muy largas. El equipo arrancó, no estoy teniendo muchos minutos , pero estoy contento con el trabajo de los compañeros", dice en referencia a su poca participación en el equipo.

Ahora reconoce que buscan una nueva victoria para seguir escalando puestos en la tabla. "Tenemos que mirar para arriba y esperar que la racha no acabe".

Además, añade que "sabíamos que tarde o temprano teníamos que salir de ahí abajo. Los partidos de casa eran vitales, pero ahora si pierdes dos partidos te metes en el jaleo", advierte el jugador.

Sobre sus posiciones en el campo, el jugador admite que "Me siento más incómodo de central, pero siempre intento dar lo mejor de mí. Ahora hay que seguir trabajando para esperar mi momento y hacerlo lo mejor que pueda", sentencia.