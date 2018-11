El norte de Castellón estará este jueves en alerta naranja por lluvias

La provincia de Castellón estará este jueves en alerta naranja por fuertes lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que puedan superarse los 100 litros por metro cuadrado en una hora. La alerta permanecerá activa en el litoral norte de Castellón desde la madrugada del miércoles hasta las 12 de la noche del jueves.

Ante la previsión de lluvias, Protección Civil recuerda extremar la precaución en carretera, disminuir la velocidad, no detener el vehículo en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua y circular preferentemente por vías principales y autopistas. Conviene asimismo no estacionar en zonas inundables, no atravesar ni en coche ni a pie los tramos ya inundados, y no tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación.