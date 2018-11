Acuerdos y desacuerdos

Se han puesto las pilas rápido en el Congreso con el asunto de la Ley Hipotecaria; tras el acuerdo parlamentario, una vez salga adelante la ley, todos los desembolsos, menos el correspondiente a las tasaciones, tendrán que ser asumidos por las entidades financieras.

No es que ahora nuestros diputados hayan visto la luz en este asunto tras el bochorno del Supremo, es que se pretende corregir una legislación que ampara, o por lo menos coquetea, con las cláusulas abusivas, y ya Europa le tiró de la orejas a España por este tema pidiendo hace dos años que se adaptara a la normativa europea. Llega tarde, pero finalmente llega esa modificación.

Y aunque parezca lejana, vayan apuntando este fecha: 2040. Será el año, si sale adelante la propuesta, que pondrá fin a los coches de gasolina y diésel. El objetivo es limitar las emisiones de dióxido de carbono y, también aquí, seguir las recomendaciones de la Unión Europea. Esperemos que esta propuesta no afecte al convenio de carreteras, todavía sin firmar. Bromas aparte, la espera de esa firma -recuerden que el gobierno de Sánchez se comprometió a firmarlo antes del 30 de noviembre- está dejando alguna fractura política no prevista. Esta semana hemos escuchado en La Portada alguna indirecta poco amistosa entre el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Ambos son compañeros de partido y no sabemos si es porque las elecciones están muy cerca o porque ya alguno no se puede morder la lengua, pero el affaire vial está dejando algún bache personal a la vista que quizás llevaba oculto algún tiempo.