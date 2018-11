Julio Durán, patrono de la Fundación del CD Tenerife y adjunto a la dirección del fútbol base blanquiazul, reveló este miércoles en una entrevista en Radio Club que se vería más útil en la disciplina blanquiazul con otras competencias. Según dijo, así se lo ha comunicado a su superior, Sesé Rivero.

"Me considero útil porque considero que mi trabajo es necesario, pero como en cualquier empresa, creo que es lícito poder pensar que en otro puesto o en otra ubicación el beneficio sería mayor para la institución. Yo he pensado esto, y todo lo que pienso lo hablo en el club. Tengo una persona por encima, como es Sesé Rivero, y todo lo que pienso lo digo en privado, antes de decirlo donde no se debe", confirmó Durán, quien puntualizó que su petición no fue para adherirse al primer equipo. "Somos mayorcitos para decirnos las cosas; lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo de esta manera", explicitó.

"Quiero sentirme realizado, pero además es necesario que haya confianza. Si tengo una persona por encima, que es quien tiene que tomar las decisiones, debo responderle con confianza y quiero confianza también. De momento, no he notado desconfianza", adujo el profesional blanquiazul en cuanto a la relación con sus jefes. "Pienso que puedo aportar más en otra faceta, pero no noto ninguna desconfianza", remarcó de nuevo.

Durán se mostró convencido de que las obras en la Ciudad Deportiva Javier Pérez "comenzarán y acabarán" con éxito, admitió que el estado del campo 4 es hasta peligroso para la integridad de los deportistas pero agregó que ha habido mejoras respecto a la etapa anterior, "en la que no había ni los famosos barracones". "Hay campos que necesitan arreglarse urgentemente y la superficie está mal. En cambio otros campos están fenomenal e incluso está entrenando el primer equipo. Yo estoy plenamente convencido de que no se puede hablar solo de bondades y no hablar de las cosas que son mejorables en el club. Hay cosas que se están haciendo bien, y otras donde hay voluntad de cambiar".

También indicó que se ha sentido "cómodo" en la estructura del club, aunque es distinto trabajar con Pedro Rodríguez Zaragoza que con Víctor Pérez Borrego, de quien dijo que era "más metódico". En todo caso, manifestó que hay "muchísimas personas súper validas" en el staff blanquiazul.

Por último, comentó que "la lealtad es una prioridad" en su forma de ser. "Si hay confianza y estoy a gusto, no apuñalaría a nadie", dijo para responder qué haría en caso de que le llegase una oferta. En contraposición a la manera de obrar de Rodri, él la comunicaría previamente a los dirigentes blanquiazules.