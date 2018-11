¿Por qué no hay un "Corto Maltés en Córdoba"?

En 1990 y 1991, el dibujante Hugo Pratt estuvo en Córdoba participando en las Jornadas del Comic. De su visita surgió posteriormente una edición con 500 ejemplares con 12 acuarelas en las que su personaje más famoso, Cortó Maltés, vivía algunas aventuras en nuestra ciudad. En aquel momento, la ciudad perdió la oportunidad de que Hugo Pratt dibujara un álbum, un libro que podría haberse denominado "Corto Maltés en Córdoba". Pero no ocurrió. ¿Por qué? En Hoy por Hoy Córdoba hemos preguntado a algunas de las personas que estuvieron en el entorno de aquel proyecto. El alcalde de Córdoba en aquel tiempo era Herminio Trigo que confirma a Radio Córdoba que en los encuentros que él mantuvo con Pratt este “se comprometió a la elaboración de ese álbum”. Trigo, que dejó el asunto a los responsables de Cultura de ese momento, no acierta a aclarar qué hizo que el proyecto no saliera adelante.

Probablemente, los detalles sobre lo ocurrido los sabría bien José Luis Villegas, que había sido concejal de Cultura y luego estuvo en los proyectos culturales de la Posada del Potro, pero Villegas falleció en 2009. El artista Luis Celorio, amigo de Villegas, trabajaba durante esos años en algunos proyectos culturales vinculados al ayuntamiento, y apunta que la idea de Villegas era habilitar una casa para artistas en Córdoba, un espacio donde rotaran creadores de todo tipo para realizar obra y “si pudieran proyectar algo de la ciudad pues mejor”. Tampoco sabe a ciencia cierta qué pasó para que el proyecto no saliera adelante aunque lo relaciona con la posibilidad de que Pratt propusiera estar en esta casa por un periodo de un año, cuando el planteamiento inicial era de estancias de en torno a un mes de duración. “A lo mejor eso le pilló largo al ayuntamiento, pero no lo tengo claro”, e incide en que el funcionamiento del Ayuntamiento en aquel momento era en unas fases que no se han desarrollado como actualmente, “la tesorería era un follón”.

“Hay mucha leyenda urbana sobre el álbum de Hugo Pratt en Córdoba”, dice Vicente Galadí, cercano a las Jornadas del Comic como asistente, “creo que hubo un compromiso incluso de José Luis Villegas de dejarle una habitación en su casa”, recuerda.

“Las 12 acuarelas que sí existen son un recurso importante para córdoba para su proyección internacional, lo que pasó en el año 1990 es solo un punto de partida para debatir cómo se proyecta una ciudad a través del arte y su cultura” asegura Juan Bolaños, de Ciudad Creativa.

Esta tarde en la sede de la Fundación Cajasol, Ronda de los Tejares 32, a las 20 horas, se hablará de aquel proyecto fallido pero también de cómo son las políticas de gestión cultural en la ciudad de Córdoba. Es una iniciativa de Casa de Sefarad, Ciudad Creativa, Killer Toons y Radio Córdoba Cadena SER en el marco de “Corto vuelve a Córdoba”, un ciclo que está conjugando actos de este tipo con exposiciones y rutas en torno al personaje de Hugo Pratt. En el debate estarán Vicente Galadí, Teresa Muñiz, Jacinta Ortiz, Francisco Muñoz y Miguel Lara.