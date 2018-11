Ciudadanos da un "ultimátum" al gobierno para apoyar los presupuestos

Ciudadanos se ha cansado de esperar una respuesta. La formación naranja ha advertido al equipo de gobierno que si no se contempla en los presupuestos municipales de 2019 la rebaja del 6,5% del IBI que se aprobó en sesión plenaria votarán en contra.

El portavoz de Ciudadanos, David Caballero, ha descartado ya la abstención. Caballero ha aclarado que "tanto la paciencia como el tiempo se agotan". Ha explicado que "si no se incluye la rebaja del impuesto no se sentarán a negociar las cuentas". Desde Ciudadanos recuerdan que "pueden compensar la bajada del 6,5% con el incremento del catastrazo, pero aun así no justifican por qué quieren incumplir un acuerdo plenario".

Además, Caballero ha apelado directamente al Partido de Elche que votó a favor de la rebaja del 6,5% del IBI en sesión plenaria. El portavoz de Ciudadanos ha pedido "que dejen de esconderse en las faldas de PSOE y Compromís" y aclaren qué decisión van a tomar. El miembro del Partido de Elche, Eugenio Medina, ha aclarado durante la tertulia de Radio Elche Cadena SER, que su partido no va a bloquear los presupuestos siendo "coherentes y responsables".

Caballero ha aclarado que no les vale ninguna alternativa, tan solo que cumplan con lo que se aprobó en el pleno. Solo así contarán con el apoyo de Ciudadanos, necesario para aprobar las cuentas.

Sin embargo, en las últimas semanas tanto el alcalde como la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, han descartado la propuesta de Ciudadanos. Tanto PSOE como Compromís han defendido las ayudas al pago del IBI que en este año cubrirán a más de 6.000 familias, por encima de la medida naranja. Ambas formaciones han aclarado que la rebaja que propone Ciudadanos tan solo beneficiaría a rentas más altas, en lugar de las familias con pocos recursos.