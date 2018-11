El C. B. Elda Bateig Piedra Natural no dio buena imagen en Ibi (76-58)

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural no pudo sumar una victoria en su visita a Ibi donde se midió al C. B. Petrer – Ibi en el partido de la 6ª jornada de liga en el Grupo D de la categoría Preferente sénior masculino.

Un partido que se preveía como al final resulto. Después de haberse enfrentado al equipo de Ibi en pretemporada y no tener demasiadas buenas sensaciones, los de Isidro Soria afrontaban el choque con la intención de intentar cambiar el sabor que les había dejado aquel encuentro disputado en septiembre, aunque al final no pudieron lograrlo.

El partido fue demasiado trabado, sin ideas tanto en defensa como en ataque, cometiendo errores absurdos e intentando solventar situaciones cada jugador por su cuenta y riesgo sin orden preestablecido y con una actitud totalmente incoherente para un grupo que venía de realizar un mediocre partido contra Elche pero que al final les llevó a una derrota merecidísima en todos los aspectos, sin poner ningún “pero”.

Los locales fueron mejores / Cadena SER

A pesar de todo esto, El C. B. Elda Bateig Piedra Natural tuvo unos primeros minutos de encuentro aceptables desarrollando el juego que habitualmente venía desplegando y sin tener presente el marcador en absoluto a pesar de ir 10 puntos arriba por lo que nadie podía presagiar lo que después sucedería.

A partir de la mitad del segundo cuarto, el de Elda fue otro equipo con una “actitud detestable” aun pidiendo tiempos muertos e intentado cambiar todo el desorden desde el banquillo. Según el técnico del equipo eldense “creo que rememoramos momentos de temporada anterior y no supimos revertir la situación porque jugamos a lo que el rival quiso, nos tejió una tela de araña que no supimos romper en ningún momento, entrando en su forma de jugar sin buscar cómo deshacer lo que nos sucedía. Entramos en su dinámica y fueron los de Ibi los que de verdad quisieron ganar y pusieron todas sus armas en la cancha para que así fuera”.

Insisten en que “no se puede permitir en esta categoría, errores de experiencia y cometer tantísimas faltas personales que llevaban a dar una ventaja enorme al rival desde la línea del tiro libre por entrar en su juego, por no defender correctamente, con intensidad y no simplemente intentando robar balón cuando no era día para ello. No existieron ayudas defensivas y cada uno libraba su particular guerra lo que nos condujo a la derrota sin paliativos”.

Ibi fue superior a los de Elda que deben aprender de esto y “mejorarlo en los entrenamientos del día a día, trabajando intensos, con ganas de hacer algo que puede ser muy bueno. El técnico del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural considera que “hay que comenzar de una vez por todas en este equipo a creer que se debe hacer del juego un prisma de lo que se entrena y cambiar ideas anteriores. No hay que quedarse pensando en lo que hace bien o mal el rival, sino que hay que hacer lo bueno que debemos, sabemos y podemos hacer”.

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural recibirá el sábado a las 20:30 h en el pabellón “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, al CBG Albatera.